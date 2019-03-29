"Холостяк 9": страстные поцелуи, скандал и все подробности четвертого выпуска

Состоялся четвертый выпуск девятого сезона шоу "Холостяк 9"

"Холостяк" 9 сезон выпуск 4 Фото: instagram.com/holostyakstb

29 марта состоялся четвертый выпуск шоу "Холостяк 9" на телеканале СТБ. Главным героем является ведущий Никита Добрынин. В первом выпуске за сердце Холостяка боролись 25 участниц, однако к четвертому выпуску осталось лишь 12 девушек.

В конце третьего выпуска стало известно, что главный герой отправится на Кипр – на свидание с тремя участницами: Аней, Юлей и Мариной. На романтической встрече неожиданно для всех Марина предложила сыграть в довольно провокационную игру "Я никогда не…", в ходе которой девушки поделились интимными подробностями личной жизни.

Холостяк на свидании с Юлей Фото: instagram.com/holostyakstb

Далее Никита пригласил на разговор Юлю, но остался недоволен тем, что она не хочет раскрываться и не показывает настоящих эмоций. Юля, в свою очередь, сообщила, что прежде, чем проявить свои чувства, ей необходимо понять, как мужчина относится к ней. Главный герой признался, что испытывает симпатию к Юле. Девушка намерена дойти до финала, чтобы разобраться в отношениях с Никитой.

Затем Холостяк решил пообщаться с Аней, которая откровенно выражала недовольство тем, что Никита первой пригласил на разговор Юлю. В ходе общения Аня заявила, что не хочет показаться излишне эмоциональной, однако считает, что Холостяк должен уделять ей больше внимания, если не все.

Холостяк на групповом свидании с Юлей, Аней и Мариной Фото: instagram.com/holostyakstb

Настроение Марины испортилось после того, как она поняла, что Холостяк не уединился только с ней.

Когда пришло время вручать розу, Никита Добрынин заявил, что розу на данном этапе не получит никто, потому что ему пока сложно сделать выбор. Холостяк также сообщил, что оставляет Марину еще на один день, чтобы провести индивидуальное свидание.

Тем временем Никита продолжает общаться с Олей, ради которой нарушил правила шоу и преподнес ей смартфон, чтобы всегда быть на связи.

Начать свидание с Мариной главный герой решил с виндсерфинга, однако девушка призналась, что ей было бы приятно просто пообщаться с Никитой.

Холостяк на свидании с Мариной Фото: instagram.com/holostyakstb

Когда пара отправилась на пикник, Марина спросила у Никиты о его самом необдуманном поступке. Ответ последовал сразу – Холосятк поцеловал девушку. Было видно, что Никита симпатизирует Марине, это он и озвучил. Кроме того, главный герой признался, что хочет продолжить общение с девушкой, и вручил ей розу.

Поцелуй Холостяка с Мариной Фото: instagram.com/holostyakstb

Когда девушка вернулась к остальным участницам, они заметили, что Марина светится от счастья, и спросили, был ли поцелуй. Однако она не стала рассказывать подробности.

После группового свидания Холостяк отправился на индивидуальное – с Софией на острове любви Кипр. Именно здесь вышла на землю из пены морской богиня любви Афродита.

Холостяк на Кипре встретился с Софией Фото: instagram.com/holostyakstb

Пара отправилась к купели Афродиты, где по легенде богиня и Адонис тайно скрывались от всех и молчали, чтобы их не заметили. Считается, что если пара в этом месте сможет выразить свои чувства и понять друг друга без слов, их отношения будут долгими и прочными. Никита предложил Софии общаться лишь с помощью тактильного контакта, а первым элементом стал нежный поцелуй.

Затем пара отправилась на ужин. По дороге София призналась, что это первое полноценное свидание в ее жизни, чему Холостяк искренне удивился.

Тем временем девушки узнали, что у Никита подарил Ольге телефон, что вызвало бурный скандал. После инцидента ведущий Григорий Решетник передал Ольге розу от Никиты, а это значит, что девушка остается в проекте.

Ольга получила розу до основной церемонии Фото: instagram.com/holostyakstb

На церемонии роз Холостяк попросил Ольгу вернуть ему телефон. Никита Добрынин вручил розы Лилии, Даше, Вике, Элизабет. Затем главный герой решил уединиться с Юлей, чтобы понять ее намерения и принять окончательное решение.

Ольга вернула Холостяку телефон Фото: instagram.com/holostyakstb

С Аней Холостяк не увидел будущего из-за постоянного негатива с ее стороны и отправил девушку домой. Кроме того, Никита признался, что не сможет подарить Насте тех чувств, которых она ждет. Главный герой сказал, что не хочет зря тратить время девушки, которая в результате покинула шоу.

4 выпуск 9 сезона шоу "Холостяк": церемония роз Фото: instagram.com/holostyakstb

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