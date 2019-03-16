"Холостяк 9": подробности второго выпуска
Состоялся второй выпуск девятого сезона шоу "Холостяк 9"
15 марта состоялся второй выпуск шоу "Холостяк 9" на телеканале СТБ. Главным героем является ведущий Никита Добрынин, который уже в первый вечер отправил домой 9 девушек. Так, в первом выпуске за сердце Холостяка боролись 25 участниц, а во втором перед Никитой предстали лишь 16.
Кто покинул шоу "Холостяк 9" во втором выпуске, а кто появится в третьем – узнайте на Сегодня.Lifestyle.
Как известно, Юля и Настя отправились в Египет прямо с Первой вечеринки, где девушки ближе познакомились с Холостяком. В результате поездки одна из них должна была покинуть шоу. Никита Добрынин решил вручить розу сексуальной блондинке Юлии, а Насте предстояло отправиться домой.
Однако главный герой все же провел с Настей, для которой это была первая поездка за границу, индивидуальное свидание. Пара гуляла по городу, каталась на верблюдах, фотографировалась и вела откровенные разговоры. Настя призналась, что это было лучшее свидание в ее жизни.
Оле, которая просила Никиту об особом отношении, Холостяк преподнес очень необычный подарок – смартфон, чтобы девушка могла с ним общаться. Именно об этом она просила главного героя в первом выпуске. Оля сразу написала смс Никите и получила желанный ответ.
Вечером Никита позвонил Оле, которая в ответ решила отправить ему видео, где рассказала несколько фактов о себе: "Я хочу воспользоваться твоим подарком и немного о себе рассказать. Я люблю Формулу 1; не умею плавать; обожаю гулять пешком, особенно вечером; последняя книга, которую я прочитала, – "Империя ангелов" Бернара Вербера".
Когда из Египта к девочкам вернулась Юлия, они заметно расстроились, видя в ней одну из главных конкуренток. Кроме того, Холостяк вручил Юлии письмо, которое попросил передать одной из участниц – Каролине, у которой совсем скоро день рождения. В послании было написано: "В твой день рождения ты отправишься туда, где будет жарко. Не забудь купальник".
На следующий день к Никите в Египет прилетела Каролина, чтобы отпраздновать свой день рождения с ним. Холостяк устроил имениннице романтический вечер. Каролина рассказала о неутешительном опыте предыдущих отношений. Как оказалось, парень поднимал на девушку руку, однако она его прощала.
Финальной частью второго выпуска шоу "Холостяк 9" традиционно стала церемония раз, перед которой Холостяк вручил Насте альбом с фото, на которых они позировали в Египте. А вот художница Юлия подарила Никите маленькую картину, на которой изображена пара рук, а также рассказала о неудачных отношениях.
Затем Холостяк уединился с Лизой, которую на проект привез отец. Главного героя смутило, что девушка во всем равняется на свою семью. Сама Лиза тоже после разговора с Никитой была не слишком довольна.
А вот участницу Леру на разговор Холостяк унес на руках, чем разозлил остальных девушек.
Получили розу и продолжили участие в проекте восемь участниц: Каролина, Марина, Юля, Аня, Дина, Юля, Лиля, Настя.
Ранее Сегодня.Lifestyle поделились видео, в котором рассказали о главных новостях за неделю в мире шоу-бизнеса.
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