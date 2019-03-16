"Холостяк 9": подробности второго выпуска

Состоялся второй выпуск девятого сезона шоу "Холостяк 9"

Участницы шоу "Холостяк 9" Фото: instagram.com/holostyakstb

15 марта состоялся второй выпуск шоу "Холостяк 9" на телеканале СТБ. Главным героем является ведущий Никита Добрынин, который уже в первый вечер отправил домой 9 девушек. Так, в первом выпуске за сердце Холостяка боролись 25 участниц, а во втором перед Никитой предстали лишь 16.

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Как известно, Юля и Настя отправились в Египет прямо с Первой вечеринки, где девушки ближе познакомились с Холостяком. В результате поездки одна из них должна была покинуть шоу. Никита Добрынин решил вручить розу сексуальной блондинке Юлии, а Насте предстояло отправиться домой.

Однако главный герой все же провел с Настей, для которой это была первая поездка за границу, индивидуальное свидание. Пара гуляла по городу, каталась на верблюдах, фотографировалась и вела откровенные разговоры. Настя призналась, что это было лучшее свидание в ее жизни.

Второй выпуск 9 сезона шоу "Холостяк" Фото: instagram.com/holostyakstb

Оле, которая просила Никиту об особом отношении, Холостяк преподнес очень необычный подарок – смартфон, чтобы девушка могла с ним общаться. Именно об этом она просила главного героя в первом выпуске. Оля сразу написала смс Никите и получила желанный ответ.

Вечером Никита позвонил Оле, которая в ответ решила отправить ему видео, где рассказала несколько фактов о себе: "Я хочу воспользоваться твоим подарком и немного о себе рассказать. Я люблю Формулу 1; не умею плавать; обожаю гулять пешком, особенно вечером; последняя книга, которую я прочитала, – "Империя ангелов" Бернара Вербера".

"Холостяк 9": Никита Добрынин подарил Ольге телефон, чтобы всегда быть на связи Фото: instagram.com/holostyakstb

Когда из Египта к девочкам вернулась Юлия, они заметно расстроились, видя в ней одну из главных конкуренток. Кроме того, Холостяк вручил Юлии письмо, которое попросил передать одной из участниц – Каролине, у которой совсем скоро день рождения. В послании было написано: "В твой день рождения ты отправишься туда, где будет жарко. Не забудь купальник".

На следующий день к Никите в Египет прилетела Каролина, чтобы отпраздновать свой день рождения с ним. Холостяк устроил имениннице романтический вечер. Каролина рассказала о неутешительном опыте предыдущих отношений. Как оказалось, парень поднимал на девушку руку, однако она его прощала.

Во втором выпуске шоу "Холостяк 9" главный герой устроил имениннице Каролине романтический вечер Фото: instagram.com/holostyakstb

Финальной частью второго выпуска шоу "Холостяк 9" традиционно стала церемония раз, перед которой Холостяк вручил Насте альбом с фото, на которых они позировали в Египте. А вот художница Юлия подарила Никите маленькую картину, на которой изображена пара рук, а также рассказала о неудачных отношениях.

Затем Холостяк уединился с Лизой, которую на проект привез отец. Главного героя смутило, что девушка во всем равняется на свою семью. Сама Лиза тоже после разговора с Никитой была не слишком довольна.

А вот участницу Леру на разговор Холостяк унес на руках, чем разозлил остальных девушек.

Никита Добрынин унес Леру на разговор на руках Фото: instagram.com/holostyakstb

Получили розу и продолжили участие в проекте восемь участниц: Каролина, Марина, Юля, Аня, Дина, Юля, Лиля, Настя.

"Холостяк" 9 сезон выпуск 2: церемония роз Фото: instagram.com/holostyakstb

Участницы шоу "Холостяк 9" Фото: instagram.com/holostyakstb

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