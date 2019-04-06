"Холостяк 9": неожиданный финал и все подробности пятого выпуска

Состоялся пятый выпуск девятого сезона шоу "Холостяк 9"

"Холостяк" 9 сезон 5 выпуск: все подробности Фото: instagram.com/holostyakstb

5 апреля состоялся пятый выпуск шоу "Холостяк 9" на телеканале СТБ. Главным героем является ведущий Никита Добрынин. В первом выпуске за сердце Холостяка боролись 25 участниц, однако к пятому выпуску осталось лишь 10 девушек.

На первое свидание недели, которое прошло в университетской аудитории, Холостяк пригласил сразу четверо девушек – Олю, Дашу, Софию и Вику, которые еще на прошлой церемонии роз получили студенческие билеты в качестве приглашения.

Холостяк на групповом свидании с Олей, Софией, Викой и Дашей Фото: instagram.com/holostyakstb

Сначала на разговор главный герой пригласил Дашу, и в ходе разговора Никита Добрынин рассекретил свою мечту. Девушка рассказала о самореализации и призналась, что планирует получить высшее образование. Откровение Даши омрачил лишь тот факт, что она отказалась задавать ответные вопросы Холостяку.

Холостяк Никита Добрынин признался Даше, какой видит свою семью Фото: instagram.com/holostyakstb

Когда пара вернулась у остальным участницам, Оля сообщила, что Вика читает рэп. Несмотря на то, что девушка не обрадовалась такому ходу событий, она все же зачитала строки собственного авторства. Никиту порадовал тот факт, что Вика открылась ему, и он сразу пригласил ее на разговор.

Было видно, что София чувствовала себя некомфортно из-за присутствия других девушек, ведь привыкла к индивидуальным свиданиям. Когда Никита пригласил Софию уединиться, стало понятно, что именно к этой участнице у него особое отношение. Объятия и поцелуи имели место быть лишь с ней.

Никита Добрынин и София Фото: instagram.com/holostyakstb

По возвращению главный герой решил включить девушкам ролик, в котором показал свои детские фото. Оля отметила, что Никита похорошел со времен своей юности. Неожиданностью для девушек стали видео, в которых представлены их архивные фото, для некоторых это стало настоящим стрессом. К примеру, для Оли.

Как выяснилось, в школьные и студенческие годы она всю себя посвящала учебе и сейчас называет себя "заучкой". Смотреть ролик о себе девушке было неприятно. Лучшей поддержкой для нее стало предложение Никиты поговорить наедине. Однако разговор выдался очень непростым.

Холостяк показал свои детские фото Фото: instagram.com/holostyakstb

Ольга призналась, что ей не понравилось поведение Холостяка на прошедшей церемонии роз, когда он при всех просил ее вернуть телефон, подаренный им же ранее, и заявив, что их особенная история окончена. Главный герой был возмущен тем, что девушка пытается управлять им и его поступками. Пара поссорилась, и Ольга собиралась покинуть проект.

По окончанию свидания розу получила София. По словам Никиты, именно она продемонстрировала ему изменения, которые он ждал. Эта ситуация вновь вывезла Ольгу, которая надеялась получить розу, из себя.

"Холостяк 9": Оля собиралась покинуть шоу в 5 выпуске Фото: instagram.com/holostyakstb

Следующими на свидание отправились Марина, Наташа и Юля. Холостяк решил заняться с девушками сальсой. Сложно было не заметить, что Наташа всеми силами пыталась привлечь внимание к себе. Девушка заявила, что натерла ногу, и, нужно сказать, хитрость сработала - Никита ухаживал за Наташей.

Холостяк оказывает знаки внимания Наташе Фото: instagram.com/holostyakstb

Марина так и не смогла расслабиться, чего не скажешь о Юле, которая вела себя достаточно раскрепощенно. Наташа до последнего старалась произвести впечатление на главного героя.

После занятия Холостяк поговорил с Юлей, которая, как и Оля, высказала недовольство прошлой встречей. По ее словам, он вел себя грубо. В этот раз Добрынин опять посчитал, что девушка преувеличивает.

Однако конфликт довольно быстро сошел на нет, и Юля впервые за время проекта открылась Никите. Девушка рассказала о предыдущих отношениях. Пять лет она встречалась с молодым человеком, который после трех лет сделал ей предложение. Спустя короткое время отношения пары испортились, так как мужчина перестал развиваться и решил, что ему необходимо отдохнуть. Такая безынициативность привела к разрыву.

Никита Добрынин откровенно поговорил с Юлей Фото: instagram.com/holostyakstb

Я боюсь открыться и не получить то, на что надеюсь", – объяснила Юля свою осторожность Холостяку.

Далее все поехали в ресторан, и Никита спросил у девушек, как они относятся к контролю. В то время, как Юля и Марина ответили, что не приемлют подобного, Наташа заявила, что ей приятно, когда мужчина интересуется ее жизнью. После этого Холостяк пригласил ее на личный разговор.

В ходе беседы Никита понял: рядом с Наташей он будет купаться в заботе, но очень скоро это может наскучить. Добрынина смутило, что в любой ситуации девушка согласна делать то, что хочет ее половина.

Затем Холостяк решил уединиться с Мариной, и разговор вышел очень даже откровенный. "Танцы показывают, какая ты в сексе", – сказал Никита. "Я люблю в танце двигать бедрами... ну да, в сексе тоже", – ответила Марина.

В результате роза досталась Наташе, которая подкупила Холостяка своей искренностью. При этом Марина и Юля были в недоумении. Последняя без сомнений высказала свое мнение об этой ситуации остальным девушкам в присутствии Наташи. Узнав о том, кому Никита вручил розу, София удивилась, как главный герой может не замечать, что Наташа играет на публику.

"Холостяк 9": Наталья получила розу до основной церемонии Фото: instagram.com/holostyakstb

Свидание с Диной и Элизабет Холостяк решил провести за приготовлением еды. Герои общались и весело проводили время на кухне, после чего были индивидуальные разговоры с каждой из них. Никита признался, что ему хочется верить в их искренность, однако розу получила лишь Элизабет, с которой у них случился поцелуй. Дина покинула проект.

Лилия, которая единственная из всех девушек ранее не была на свидании с Холостяком, получила от него особенное приглашение - праздничную коробку, в которой Никита вспомнил главные моменты их общения. Главный герой написал, что Лилия поразила его своей необычной красотой еще на первом свидании. Их индивидуальная встреча состоялась на природе - Холостяк решил совместить романтику с экстримом.

Никита признался, что в детстве упал с дерева и с тех боится высоты. Главный герой решил побороть свой страх вместе с Лилией путем скалолазания. Они помогали друг другу и в итоге добрались к цели. После этого Холостяк предложил девушке спуститься со скалы, а привычную страховку ей заменит он. Таким образом Никита хотел проверить Лилию на доверие. Вместе они преодолели испытание.

Никита Добрынин на свидании с Лилией Фото: instagram.com/holostyakstb

После экстрима главный герой устроил девушке романтику на природе. Лилия рассказала Никите о своей семье, и он тоже поделился с участницей своими переживаниями. Пара поцеловалась. Лилия призналась, что это было лучшее свидание в ее жизни.

Церемония роз оказалась непредсказуемой. Холостяк Никита Добрынин заявил, что в пятом выпуске шоу не покинет никто, кроме Дины, которая уехала домой ранее.

"Холостяк 9" выпуск 5: церемония роз Фото: instagram.com/holostyakstb

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