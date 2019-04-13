"Холостяк 9": кто покинул шоу и все подробности шестого выпуска

Состоялся шестой выпуск девятого сезона шоу "Холостяк"

Что было в 6 выпуске шоу "Холостяк 9": все подробности Фото: instagram.com/nikitadobrynin

12 апреля состоялся шестой выпуск шоу "Холостяк 9" на телеканале СТБ. Главным героем является ведущий Никита Добрынин. В первом выпуске за сердце Холостяка боролись 25 участниц, однако к шестому осталось лишь 9 девушек.

Шестой выпуск реалити "Холостяк 9" начался с неожиданного появления троих девушек: Дианы, Маши и Оли. Участницы шоу были шокированы таким ходом событий. Никита Добрынин познакомил прекрасных дам и решил уединиться с новенькими. Девушки рассказали о себе, Оля оказалась сексологом, Диана – психологом, Маша – астрологом. Последняя поинтересовалась у главного героя, кто он по знаку зодиака. Как оказалось, Никита – Козерог. Девушка охарактеризовала его как очень целеустремленного и прагматичного человека, но в глубине души он очень нежный. Ему нужна поддержка, но не нужна девушка в тапочках.

На "Холостяк 9" появились новые девушки: Оля, Маша и Диана Фото: instagram.com/holostyakstb

После общения с Дианой, Машей и Олей у Холостяка остались хорошие впечатления, он считает их серьезными и вдумчивыми. После беседы они вернулись к остальным участницам шоу, которые по-прежнему были в шоке и не могли произнести ни слова.

Никита Добрынин запланировал свидание с Ольгой и Натальей и не отменил его, даже несмотря на появление новых девушек. Поскольку это свидание должно было быть на вылет, напряжение между девушками, которые и без того друг друга не выносят, только возросло.

Участницы шоу "Холостяк 9" Ольга и Наталья Фото: instagram.com/holostyakstb

Холостяк предложил Оле и Наташе начать свидание с лендсейлинга. Наталья сразу принялась кататься и упала. Оля посчитала это очередным приемом, чтобы привлечь внимание Никиты. Сама девушка боялась садиться за блокарт, однако все же решилась и овладела техникой. После этого главный герой решил организовать соревнование, во время которого Наташа опять упала, но продолжила заезд. Победительницей стала Ольга.

12 Апр 2019 в 10:35 PDT INSTAGRAM (@holostyakstb)

Тем временем в киевский дом девушек принесли конверт, это было приглашение на индивидуальное свидание для Дарьи.

А в Египте страсти накалялись больше. Никита с девушками отправился в ресторан после активного отдыха. Они говорили о путешествиях, в основном о себе рассказывала Наталья, и Холостяк пригласил Ольгу на личный разговор.

К слову, когда он принял такое решение в прошлом выпуске, все прошло достаточно печально. И в этот раз главный герой вспомнил о случившемся и признался, что ему хочется легкости, а не постоянного выяснения отношений. Оба заметили, что только сейчас начали адекватно общаться и узнавать друг друга. В ходе беседы Оля обмолвилась, что не хочет говорить при Наташе, потому что боится ее.

Холостяк Никита Добрынин на свидании с Олей Фото: instagram.com/holostyakstb

После разговора с Олей Холостяк решил пообщаться с Наташей и рассказал ей, что соперница ее боится. Реакция оказалась бурной, девушка поведала Никите подробности жизни в доме, заявив, что Оля на самом деле достаточно брутальная.

Когда пришло время вручать розу одной из них, главный герой сообщил, то финальное решение все же озвучит на церемонии роз. Никита ушел, и началось самое интересное – Оля и Наташа разругались. Сегодня.Lifestyle подробно рассказали, как это было.

Следующее свидание Холостяка состоялось с Дашей. Они играли в гольф, обнималась и целовалась. После этого пара отправилась встречать закат, где главный герой и Дарья откровенно рассказали о своих семьях и были очень трогательны друг к другу. Никита Добрынин назвал это свидание самым романтичным на проекте.

Холостяк назвал свидание с Дашей самым романтичным на проекте Фото: instagram.com/holostyakstb

Тем временем новые девушки, появившиеся лишь в шестом выпуске шоу "Холостяк 9", Оля, Маша и Диана, пытались контактировать со всеми участницами проекта. Когда Маша, которая является астрологом, начала озвучивать факты о Никите с профессиональной точки зрения, Наташа демонстративно показала свое недовольство, в то время как остальные девочки раскритиковали ее поведение. В ответ Наталья уже по традиции заявила, что в реальности участницы шоу далеко не такие милые, как перед камерой.

Далее Никита пригласил на индивидуальное свидание Лилю, несмотря на то, что в прошлом выпуске уже это делал. Многие девочки считают себя обделенными вниманием, в том числе ее соседка по комнате Вика, которая изначально полагала, что приглашение предназначено ей. Как оказалось, Холостяк решил научить Лилю плавать, ведь ранее она признавалась, что не умеет. Для этого пара отправилась в открытое море на яхте. На свидании Лиля призналась, что была не рада увидеть на проекте новых участниц: Олю, Машу и Диану.

Никита Добрынин и Лиля Фото: instagram.com/holostyakstb

Когда пришло время проводить церемонию роз, Холостяк признался, что новые девушки – тайные агенты, которые помогут ему понять, кто и как к нему относится на самом деле. Некоторые участницы реалити, особенно Наталья, которая вела себя с ними не наилучшим образом, разнервничались. Прежде чем принять окончательное решение, Никита решил узнать мнение Оли, Маши и Дианы о девушках.

В ходе беседы леди открыли глаза Холостяку на некоторых участниц. Марину они назвали наиболее искренней, а вот Наталья, по их мнению, подавляющая в отношениях. Также они заявили, что в доме она совершенно другая, нежели с ним. Девушки считают, что ей не хватает любви и заботы. Кроме того, Оля, Маша и Диана признались Холостяку, что у Юлии к нему наименьший интерес среди других участниц, и сложно сказать, большей ей нужен Никита или проект. В результате девушки посоветовали главному герою на церемонии роз стараться руководствоваться не только головой или сердцем, а всем в комплексе.

Холостяк перед церемонией роз пообщался с Олей, Дашей и Дианой Фото: instagram.com/holostyakstb

Холостяк Никита Добрынин не дал розы двоим девушкам: Вике и Юле. В проекте остались Даша, Лиля, Марина, Наташа, Оля, Элизабет, София.

Кроме того, стало известно, что в седьмом выпуске Холостяк вместе со всеми участницами шоу отправится во Францию.

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