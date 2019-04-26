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"Холостяк 9": кто покинул шоу и подробности восьмого выпуска

Состоялся восьмой выпуск девятого сезона шоу "Холостяк"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:30
В восьмом выпуске девушке применяли свои чары
В восьмом выпуске девушке применяли свои чары
Фото: пресс-служба СТБ

Восьмой выпуск "Холостяк" 9-й сезон вышел на экраны 26 апреля. На этой неделе состоялось первое индивидуальное свидание Никиты с Олей. В предыдущих эфирах Добрынин особо отмечал эту девушку и даже пошел ради нее на нарушение правил шоу. 

У молодых людей были свои ожидания на счет будущей встречи. Оля призналась, что ей хочется, чтобы формат общения с Никитой поменялся в хорошую сторону, чтобы у них появилось что-то похоже на отношения. 

Добрынин, в свою очередь, сказал: "У меня неоднозначные эмоции по поводу встречи с Олей. До этого наше общение складывалось непросто, были какие-то конфликтные ситуации, поэтому я не знаю, чего ждать от этого свидания. Может, оно будет последним, а может, после этого наши отношения выйдут на новый этап".

"Холостяк 9" выпуск 8: индивидуальное свидание Никиты Добрынина с Ольгой Фото: пресс-служба
"Холостяк 9" выпуск 8: индивидуальное свидание Никиты Добрынина с Ольгой Фото: пресс-служба

Встреча прошла непринужденно. Никита признался, что это был первый раз, когда они с Олей смогли спокойно пообщаться без выяснения отношений. На свидании пара играла в рестлинг и целовалась. Кроме этого, Добрынин расспросил у Оле об опыте предыдущих отношений. Участница призналась, что встречалась с женатым мужчиной, который постоянно ее критиковал, что сказалась на самооценке девушки. 

В конце Оля попросила у Никиты еще одно индивидуальное свидание. Он согласился, но этот факт возмутил других участниц.

Участницы на испытании
Участницы на испытании
Фото: пресс-служба СТБ

Позже Добрынин сыграл с конкурсантками в игру "Французские страсти". "Холостяк" заявил, что решил таким образом проверить, кто из девушек умеет скрывать свои эмоции и обманывать. Вместе с ведущим Григорием Решетником они предложили участницам тайно примерить разные роли: любовницы, жены, тайной фанатки и т.д. А позже рассказать о них завуалированно, стараясь, чтобы другие не догадались об истинном образе с первого раза. Дамы, которые выбывали из игры, должны были выполнить задание ведущего. 

Лилия осталась очень недовольна поцелуем Никиты с Дашей
Лилия осталась очень недовольна поцелуем Никиты с Дашей
Фото: instagram.com/holostyakstb

В конкурсе победили сразу две девушки: Марина и Лилия. Было очевидно, что они чувствуют себя не в своей тарелке. Поэтому Никита попросил Марину уйти, чтобы снять напряжение и индивидуально пообщаться с Лилией. Девушка извинилась за свое поведение на предыдущем свидании, признав, что перебрала и наговорила глупостей.

Марина на свидании с Никитой
Марина на свидании с Никитой
Фото: instagram.com/holostyakstb

На следующее индивидуальное свидание Никита пригласил Марину, намекнув, что там они "смогут заглянуть в будущее". И это действительно произошло: гримеры на время превратили их в стариков. Марина была в шоке от себя в образе бабушки, но позже расслабилась и весело провела время с Добрыниным. В конце встречи он подарил девушку розу. 

Проект покинула Наташа
Проект покинула Наташа
Фото: instagram.com/holostyakstb

Позже Никита провел церемонию прощания с остальными участницами. Роза в восьмом выпуске не досталась Наташе. Девушка очень сильно обиделась на Добрынина, посчитав, что тот несправедливо с ней обошелся – ведь она единственная на проекте, кто проявлял о нем заботу. 

Напомним, ранее Никита Добрынин рассекретил свою мечту. Он также рассказал, зачем пришел на шоу "Холостяк".

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Источник: Сегодня
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