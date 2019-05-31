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"Холостяк 9": вся правда о том, есть ли любовь после проекта

Остались ли вместе Никита Добрынин и Дарья Квиткова?

Победительница шоу "Холостяк 9" Дарья Квиткова Фото: пресс-служба СТБ

Уже 9 лет подряд романтическое реалити "Холостяк" остается одним из самых популярных шоу. Каждую неделю программу смотрит 6 млн зрителей. Но помимо хороших отзывов создатели проекта и его участники получают и негативные комментарии. На самые популярные вопросы подписчиков в соцсетях гости студии Розы Аль-Намри ответят в пятницу в 20:00 в эфире пост-шоу "Как выйти замуж". Тема программы – "Вся правда про реалити".

Участницы проекта признаются, какие комментарии задели их больше всего. Эксперты помогут разобраться, какую цель преследуют хейтеры, и как на них реагировать. А также гости и эксперты студии откровенно ответят на все острые вопросы: Правда ли, что девушки приходят на проект за пиаром? Можно ли влюбиться на камеру? Что прописано в контракте Холостяка? Запрещен ли секс на проекте?

Участницы шоу "Холостяк 9" Фото: пресс-служба СТБ

Традиционно о том, как сложилась жизнь после проекта, расскажут многочисленные гости студии. Среди них Иракли Макацария и Алена Лесик, Дмитрий Черкасов и Галина Присташ. А также подробностями жизни после реалити поделятся Анна Михненко, Марина Кищук, Наталия Мазур и Лиза Кузьминская. Кто строит успешную карьеру, кто нашел свою любовь, а кто наслаждается счастьем от рождения ребенка?

И главное – в студии появится Никита Добрынин, а также его избранница Дарья Квиткова, которой он признался в финале, что влюблен. Остались ли они парой и есть любовь после проекта, узнаем уже в пятницу в 20:00 в эфире спецвыпуска пост-шоу "Как выйти замуж" на СТБ.

Ранее мы также поделились историей любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой.

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