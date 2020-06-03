Холостяк Макс Михайлюк о скандале с интимом на проекте: "Хотел оставить все, как есть"

Главный герой обратился к своим подписчикам

После выхода пост-шоу "Холостяк-10", в котором стало известно, остались ли вместе Максим Михайлюк и Дарья Ульянова, пользователи Сети активно начали обсуждать признание главного героя о его интиме с одной из участниц на проекте. Об этом Максим честно рассказал победительнице юбилейного сезона Дарье. Гимнастка приняла рушение уйти от мужчины, ведь такой поступок она расценивает как измену.

Сначала зрители "Холостяка-10" писали, что у Максима была близость со второй финалисткой Даной, однако девушка опровергла эту информацию и даже предоставила переписку с Дашей, как доказательство.

Холостяк Макс Михайлюк Фото: instagram.com/flymax305/

Теперь же сам Максим отреагировал на сексуальный скандал, отметив, что он не намеревался выносить все на общее обозрение, ведь он никогда не был публичной личностью.

"Я не инстаграмная личность. Мне никогда не было интересно выносить сор из избы, участвовать в сплетнях и кого-то обсуждать. Я искренне хотел оставить все, как есть и жить дальше. Но чувствую, что у меня появился определенный долг перед вами, перед той аудиторией, которая смотрела весь сезон, переживала, подбадривала, писала хорошие, добрые слова. Извините, если не оправдал чьих-то ожиданий, не выбрал, понравившеюся вВам участницу, что-то сделал или не сделал. Но только я в ответе за все свои решения и действия. Честно, я не хочу этого хайпа, как хотят его другие", – написал Максим Михайлюк на своей странице в Instagram.

Макс также добавил, что после выхода шоу его аудитория увеличилась от 300 подписчиков до 200 тысяч. Он поблагодарил каждого за поддержку и за то, что его поклонники в данной ситуации не перекручивают информацию.

Хочу обратиться к людям, которые со мной от начала и до конца, к людям, которые умеют слушать и слышать, понимать и не строят догадок, не перекручивают информацию, не держат зла за то, что я поступал, как считал нужным. Я благодарен всем, кто проживает свою жизнь и не обсуждает мою. Кто со мной, не смотря на мой выбор и симпатии", – обратился Максим к своим подписчикам.

Напомним, до этого еще одна участница шоу "Холостяк-10" Кристина ответила, был ли у нее интим с главным героем.

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