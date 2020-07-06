"Холостяк" Максим Михайлюк показал свою избранницу

Пилот перестал скрывать новую возлюбленную

Не так давно сеть облетела новость о том, что герой романтического шоу "Холостяк" Максим Михайлюк больше не одинок. После завершения проекта мужчина расстался со своей избранницей Дарьей Ульяновой, а причина этому – измена с его стороны (у пилота были интимные отношения с одной из участниц шоу).

В СМИ и соцсетях начались бурные обсуждения – кем же стала новая избранница Михайлюка? О своих романтических отношениях Максим рассказал в прямом эфире в Instagram экс-участницы проекта Оли Виноградовой. Однако имя новой возлюбленной называть не стал.

Но теперь все карты раскрыты: девушкой звездного пилота оказалась 24-летняя украинская модель Дарья Хлыстун. Фото с избранницей Максим поделился на своей страничке в Instagram.

Фото: Instagram Максима Михайлюка: instagram.com/flymax305/flymax305/

Судя по снимкам и видео, пилот устроил девушке романтическую прогулку по Киеву на вертолете.

INSTAGRAM

Отметим, что слухи о новом романе Максима Михайлюка ходят уже давно. К примеру, ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник недавно опубликовал на своей странице в Instagram снимок из бассейна в кругу своей жены Кристины, Максима, девушки по имени Елена Кущ и Дарьи Хлыстун. Примечательно, за спиной у Максима позирует супруга телеведущего, а у Григория – Даша. По мнению подписчиков, мужчины специально поменялись местами, чтобы отвести подозрения.

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