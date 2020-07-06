Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Холостяк" Максим Михайлюк показал свою избранницу

Сегодня, 10:54

Пилот перестал скрывать новую возлюбленную

Не так давно сеть облетела новость о том, что герой романтического шоу "Холостяк" Максим Михайлюк больше не одинок. После завершения проекта мужчина расстался со своей избранницей Дарьей Ульяновой, а причина этому – измена с его стороны (у пилота были интимные отношения с одной из участниц шоу).

В СМИ и соцсетях начались бурные обсуждения – кем же стала новая избранница Михайлюка? О своих романтических отношениях Максим рассказал в прямом эфире в Instagram экс-участницы проекта Оли Виноградовой. Однако имя новой возлюбленной называть не стал.

Но теперь все карты раскрыты: девушкой звездного пилота оказалась 24-летняя украинская модель Дарья Хлыстун. Фото с избранницей Максим поделился на своей страничке в Instagram.

Фото: Instagram Максима Михайлюка: instagram.com/flymax305/flymax305/

Судя по снимкам и видео, пилот устроил девушке романтическую прогулку по Киеву на вертолете.

INSTAGRAM

Отметим, что слухи о новом романе Максима Михайлюка ходят уже давно. К примеру, ведущий шоу "Холостяк" Григорий Решетник недавно опубликовал на своей странице в Instagram снимок из бассейна в кругу своей жены Кристины, Максима, девушки по имени Елена Кущ и Дарьи Хлыстун. Примечательно, за спиной у Максима позирует супруга телеведущего, а у Григория – Даша. По мнению подписчиков, мужчины специально поменялись местами, чтобы отвести подозрения.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Холостяк 10 Макс Михайлюк
Реклама

Популярные статьи

Сегодня, 08:44Fun

Дельфин подплыл к берегу и устроил шоу на глазах у отдыхающих: видео

Сегодня, 08:35Техно

НЛО над Токио: огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила

Вчера, 19:40Events

Гороскоп на 6 июля: кого из знаков зодиака ждет выгодное знакомство

Вчера, 17:12Events

Гадания на Ивана Купала-2020: ТОП-5 самых популярных предсказаний

Вчера, 15:53Food

Как заготовить маринованный перец на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 13:10Food

Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов

Вчера, 10:15Events

Лунное затмение и полнолуние 5 июля: что ни в коем случае нельзя делать

4 июляТехно

Парад планет 4 июля 2020: что произойдет на самом деле

4 июляПсихология

Ивана Купала-2020: действенные обряды для незамужних девушек

4 июляТехно

Лунное затмение и полнолуние 5 июля 2020: как наблюдать космическое событие

4 июляFun

4 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

3 июляEvents

Календарь затмений-2020: даты и влияние

3 июляШоу-бизнес

"Афродита": внучка Софии Ротару восхитила идеальной фигурой в купальнике

3 июляПсихология

Как позаботиться о своем психическом здоровье: пять полезных привычек на каждый день

3 июляШоу-бизнес

"Никак не нарадуюсь": жена MONATIK похвасталась подарком певца на годовщину свадьбы

3 июляСтиль

Уроки красоты: учимся рисовать идеальные стрелки

Новости партнеров

Стюардессы назвали самые противные вещи, которые делают пассажиры
Стюардессы назвали самые противные вещи, которые делают пассажиры
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Засолка сала сухим способом «Вкуснее не бывает»
Невеста Шабанова попозировала в купальнике
Невеста Шабанова попозировала в купальнике
Лобода показала свои хоромы, скинув лишнее прямо на пороге
Лобода показала свои хоромы, скинув лишнее прямо на пороге
Ратаковски без стеснения показала, чем ее наградила природа
Ратаковски без стеснения показала, чем ее наградила природа
Самая красивая девочка в мире ослепила улыбкой
Самая красивая девочка в мире ослепила улыбкой
Мария Порошина впервые показала подросшего сына от иностранца
Мария Порошина впервые показала подросшего сына от иностранца
Эти пирожки воздушные, как пух. Рецепт простой
Эти пирожки воздушные, как пух. Рецепт простой

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять