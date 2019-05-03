Холостяк Никита Добрынин: "свой выбор я сделал"

Никита Добрынин пытался успокоить одну из участниц

Никита Добрынин Фото: instagram.com/holostyakstb

Главный герой украинского проекта "Холостяк" Никита Добрынин во время девятого выпуска признался одной из участниц в том, что свой выбор он уже сделал.

Дело в том, что во время группового свидания Оля не смогла справиться с эмоциями и ревностью, увидев, как Лилия с Никитой обнимаются. У Оли началась истерика и она позвала Никиту на разговор, заявив о своем желании уйти с проекта до церемонии роз: "Мне не нравится, что я вижу. Я принимаю твой выбор. Я мирилась с поцелуями на проекте, с трогательным приглашением, с побегом в Париж, но на этом свидании не могу мириться, как ты обнимаешь Лилию".

На что "Холостяк" спокойно ответил: "Я свой выбор сделал, я его делаю каждый день и то, что ты здесь – это не просто так". Также Добрынин сказал, что устал постоянно оправдываться перед Олей и доказывать свой интерес к ней.

Никита пытается успокоить Олю Фото: instagram.com/holostyakstb

В конечном результате Оля так и не смогла взять себя в руки, села в автомобиль и уехала к остальным участницам в шато собирать вещи. Девушка покинула проект со слезами на глазах: "Проект для меня оказался слишком сложным".

Напомним, что недавно Никита Добрынин сделал неожиданное признание о том, что он встретил девушку, с которой хочет быть вместе.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram