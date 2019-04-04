Холостяк Никита Добрынин заинтриговал новостью о переезде

Главный герой шоу "Холостяк 9" сообщил, что уже переехал в новое жилье

Холостяк Никита Добрынин переехал Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Девятый сезон шоу "Холостяк" в самом разгаре, и на данном этапе в проекте осталось 10 девушек из 25. Главный герой Никита Добрынин признался, что ему становится все сложнее прощаться с девушками, ведь круг сужается и в проекте остаются участницы, к которым главный герой действительно испытывает не только симпатию, но и нечто большее.

Ни для кого не секрет, что девятый сезон шоу "Холостяк" уже давно отснят, и сейчас зрители видят смонтированные выпуски реалити. Таким образом, не сложно догадаться, что Никита Добрынин уже сделал свой выбор и теперь, вероятно, состоит в романтических отношениях с победительницей шоу "Холостяк 9". В любом случае, об этом мы узнаем немного позже.

А на днях Никита Добрынин заинтриговал поклонников своим заявлением. Холостяк сообщил, что в его жизни наступил новый этап – он переехал.

Никита Добрынин в новой квартире Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Очередной важный этап моей жизни. День начался с беспорядка-коробок-погрузки-перевозки. И вот: я и моя новая берлога. Теперь все с чистого листа. Нужно искать кухню, диван, стиральную машину, телевизор, холодильник, обеденный стол, стулья, лампы... Главное, кровать уже нашёл! А так – пустота пространства и куча идей для наполнения", – признался Добрынин.

Подписчики в комментариях активно расспрашивают Никиту Добрынина о том, переехал он в новую квартиру один или с победительницей шоу "Холостяк 9", однако главный герой игнорирует такого рода вопросы.

Ранее мы писали, что Никита Добрынин признался, каким своим поступком гордится.

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