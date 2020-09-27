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"Холостяк" Сергей Мельник перевоплотился в женщину в пятом эфире "Танців з зірками"

Сегодня, 22:58

Смотрите яркое выступление Сергея и Аделины на паркете

В воскресенье, 27 сентября, в пятом прямом эфире шоу "Танці з зірками-2020", посвященном кино, футболисту и главному герою романтического шоу "Холостяк-5" Сергею Мельнику пришлось надеть на себя платье, парик, и даже сделать мейкап. А все потому, что их с Аделиной танец был посвящен фильму "В джазе только девушки".

Экс-"холостяк" доказал, что способен на самые смелые эксперименты. Он перевоплотился в героиню известной романтической комедии, а его партнерша Аделина Дели предстала в образе Мэрилин Монро.

Фокстрот участников Екатерина Кухар назвала лучшим танцем пары, а MONATIK отметил актерскую игру Мельника. В сумме Сергей и Аделина заработали 36 баллов.

Напомним, что ранее Сергей Мельник признался, что в финале романтического шоу выбрал не ту девушку.

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