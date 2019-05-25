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Honeymoon: Потап и Настя отправились в свадебное путешествие

Молодожены улетели в свадебное путешествие на собственном самолете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:04
Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских
Фото: instagram.com/kamenskux

Несколько дней назад Потап и Настя Каменских перестали скрывать свои отношения и объявили о намерении пожениться. Грандиозная свадьба, которую уже давно ждали фанаты дуэта, состоялась 23 мая. В день торжественного события Потап выпустил клип "Константа", в котором впервые рассказал о своих чувствах к Насте.

После официальной церемонии бракосочетания, на которой отметились звезды украинского шоубизнеса, и тихого празднования в кругу самых близких, молодожены поспешили отправиться в свадебное путешествие. Об этом Алексей Потапенко сообщил в своем Instagram.

В соцсети артист опубликовал фото, на котором они с Настей позируют у частного самолета. Влюбленные выглядят очень счастливыми и радостными. Примечательно, что у мужа и жены одинаковые чемоданы от Louis Vuitton.

Потап и Настя отправились в свадебное путешествие
Потап и Настя отправились в свадебное путешествие
Фото: instagram.com/realpotap

Настя поделилась коротким видео в сторис уже с борта самолета, где видно Потапа и их друзей. 

Потап и Настя отправились в свадебное путешествие/Фото: скриншот instagram/kamenskux
Потап и Настя отправились в свадебное путешествие/Фото: скриншот instagram/kamenskux

Напомним, что ранее Настя Каменских показала свадебное платье, в котором вышла замуж за Потапа. Кроме того, бывшая жена Алексея Потапенко – Ирина Горовая прокомментировала женитьбу звезд.

Смотрите эксклюзивное видео о звездной свадьбе Потапа и Насти Каменских: 


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