Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Надя Дорофеева попала в ДТП

Сегодня, 19:21

Певица сама рассказала об этом в соцсетях.

После распада группы "Время и Стекло" украинской певице Наде Дорофеевой не приходится скучать. Сегодня артистка попала в ДТП, об этом инциденте она сообщила в Instagram.

Дорофеева написала, что успела проехать всего два километра и врезалась в другую машину.

"Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2 км и врезалась в другую машину. А у вас как дела?" – написала певица.

Подписчики сразу же поинтересовались, все ли в порядке. Артистка ответила, что теперь будет внимательнее. Поклонники попросили Дорофееву ездить аккуратней и беречь себя.

Ранее мы рассказывали об опасных поездках звезд в поездах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Потап впервые раскрыл причину распада "Время и Стекло": что будет делать Дорофеева "Время и Стекло" отыграли последний прощальный концерт. Как это было Едят и не толстеют: Надя Дорофеева и MamaRika поделились секретами стройной фигуры
Надя Дорофеева
Реклама

Новости партнеров

Зажигательная модель и ринг-герл из шоу компании Усика
Зажигательная модель и ринг-герл из шоу компании Усика
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Фитнес-модель Ана Чери перестаралась на фото
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?
Как тренируется самая сексуальная спортсменка планеты?

Популярные статьи

Сегодня, 12:52Fun

Родительские субботы-2020: календарь поминальных дней на весь год

Сегодня, 05:48Психология

Гороскоп на сегодня 5 ноября: Близнецов ждет нелегкий день, а Раков – многообещающий

Вчера, 15:26Шоу-бизнес

Экс-супруга Олега Кензова шокировала признанием о домашнем насилии: "Я вытирала кровь на полу"

Вчера, 15:05Fun

Девушка 15 лет подряд ела только чипсы и куриное мясо. Посмотрите, как она выглядит сейчас (фото)

Вчера, 13:27Food

Пирог "Зебра": рецепт на кефире в духовке

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Илона Гвоздева показала фигуру спустя три недели после родов и рассказала, как будет восстанавливаться

Вчера, 06:07Events

День Казанской иконы Божией Матери: красивые поздравления в картинках, прозе и стихах

Вчера, 05:59Психология

Гороскоп на сегодня 4 ноября: Водолею важно сохранить здравый смысл, а Рыбам – отдаться чувствам

Вчера, 05:55Events

День Казанской иконы Божией Матери-2020: история и значение

Вчера, 05:55Fun

Как бы выглядели сейчас Роксолана и Сулейман? 12 фото, которых нет в учебниках

Вчера, 05:05Events

4 ноября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

3 ноябряШоу-бизнес

Ани Лорак намекнула на помолвку с молодым возлюбленным (фото)

3 ноябряШоу-бизнес

"Я не хочу к ней приближаться": экс-помощница Софии Ротару рассказала о тюремном сроке из-за певицы

3 ноябряFood

Три простых рецепта глинтвейна для дождливых дней

3 ноябряFood

Как едят 10 видов сыров в 5 разных странах

3 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 3 ноября: Овна ждет чудесный день, а Тельцы будут заводилами

Новости партнеров

Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Жванецкий больше никогда не выйдет на сцену
Жванецкий больше никогда не выйдет на сцену
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Эффектная Лобода выгнулась в пикантной позе
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Романчук розпустилася на відпочинку: купальник нічого не приховав
Романчук розпустилася на відпочинку: купальник нічого не приховав
Аппетитная Ана Чери на пляже
Аппетитная Ана Чери на пляже
Забыла лифчик: неопрятная Волочкова опозорилась на награждении
Забыла лифчик: неопрятная Волочкова опозорилась на награждении
Потап не сдержался и показал, как Каменских встречает его дома
Потап не сдержался и показал, как Каменских встречает его дома

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять