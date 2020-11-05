Надя Дорофеева попала в ДТП

Певица сама рассказала об этом в соцсетях.

После распада группы "Время и Стекло" украинской певице Наде Дорофеевой не приходится скучать. Сегодня артистка попала в ДТП, об этом инциденте она сообщила в Instagram.

Дорофеева написала, что успела проехать всего два километра и врезалась в другую машину.



"Мое лицо, когда выезжая из дома, подумала, что я хороший водитель, проехала 2 км и врезалась в другую машину. А у вас как дела?" – написала певица.

Подписчики сразу же поинтересовались, все ли в порядке. Артистка ответила, что теперь будет внимательнее. Поклонники попросили Дорофееву ездить аккуратней и беречь себя.



Ранее мы рассказывали об опасных поездках звезд в поездах.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться