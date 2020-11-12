"Хорошо смотритесь": Слава Каминская показала свой романтический ужин с любимым (фото)

Певица показала, с кем провела вечер

Украинская певица, участница дуэта НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская знает какое опубликовать фото, чтобы его обсуждали. То она вспомнит для каких мужских журналов снималась, то поделится снимком с бывшем мужем. Теперь певица решила в Instagram опубликовать свой романтический ужин.

Правда, пока компанию ей составил котенок, а не избранник о котором она говорила в одном из своих интервью.

Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

"Романтический ужин с любимым. Любимого арендовала, ужин готовила сама", – подписала свой пост Слава.

Поклонники оценили чувство юмора певицы и сказали, что это лучший вариант. "Хороший любимый. Главное никогда и слова плохого не скажет", "Хорошо смотритесь", "Мне бы такого мачо!", – написали подписчики.



Напомним, что пять лет Слава была замужем за пластическим хирургом Эдгаром Каминским. У них есть двое детей — сын Леонард и дочь Лаура. Пара развелась в 2019 году. Сейчас певица предпочитает о своей личной жизни ничего не говорить.



Ранее Слава Каминская рассказала о том, как дети узнали о разводе родителей.

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