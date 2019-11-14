HOT! LOBODA поделилась откровенными снимками в постели

Украинская певица восхитила фанатом соблазнительными формами

Светлана Лобода Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица LOBODA, которая недавно отметила свое 37-летие в обществе Тилля Линдеманна, опубликовала на своей странице в Instagram откровенные фото. Фанаты пришли в восторг!

Смотрите видео о том, как Светлана Лобода на взлетной полосе устроила танцы:

Так, на опубликованных кадрах знаменитость позирует в одном нижнем белье, прикрывая тело одеялом. Соблазнительный образ Светланы Лободы подписчики оценили, но нашлись и те, кому откровенные снимки показались слишком развратными. Сама артистка находится в отличной физической форме и не стесняется демонстрировать фигуру обществу.

INSTAGRAM

"Время вставать", – подписала Светлана Лобода серию соблазнительных фотографий.

Впрочем, не только эротические кадры заинтересовали поклонников, многие интересуются в комментариях, когда же ждать от певицы выпуска нового альбома: "Время выпускать альбом", "Когда ждать нового альбома?".



Также недавно Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-4 самых громких скандалов с участием украинской певицы LOBODA за последний год.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.