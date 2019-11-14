Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

HOT! LOBODA поделилась откровенными снимками в постели

Украинская певица восхитила фанатом соблазнительными формами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:40
Светлана Лобода
Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

Украинская певица LOBODA, которая недавно отметила свое 37-летие в обществе Тилля Линдеманна, опубликовала на своей странице в Instagram откровенные фото. Фанаты пришли в восторг!

Смотрите видео о том, как Светлана Лобода на взлетной полосе устроила танцы:

Так, на опубликованных кадрах знаменитость позирует в одном нижнем белье, прикрывая тело одеялом. Соблазнительный образ Светланы Лободы подписчики оценили, но нашлись и те, кому откровенные снимки показались слишком развратными. Сама артистка находится в отличной физической форме и не стесняется демонстрировать фигуру обществу.

INSTAGRAM

"Время вставать", – подписала Светлана Лобода серию соблазнительных фотографий.

Впрочем, не только эротические кадры заинтересовали поклонников, многие интересуются в комментариях, когда же ждать от певицы выпуска нового альбома: "Время выпускать альбом", "Когда ждать нового альбома?".

Также недавно Сегодня.Lifestyle сделали подборку ТОП-4 самых громких скандалов с участием украинской певицы LOBODA за последний год.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Нателла Крапивина поссорилась со Светланой Лободой: почему все так думают "На маму похожа": LOBODA показала свадебный снимок родителей Светлана Лобода в тесном топе показала снимок из ванной
шоу-бизнес певица Светлана Лобода Loboda
Реклама

Новости партнеров

Секреты приготовления идеальных блинов
Секреты приготовления идеальных блинов
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Рецепты рогаликов с самыми разными начинками
Рецепты рогаликов с самыми разными начинками
«Когда успела?»: Навка появилась в аэропорту с маленьким ребенком
«Когда успела?»: Навка появилась в аэропорту с маленьким ребенком

Популярные статьи

Вчера, 16:59Food

Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов праздничных салатов

Вчера, 12:53Шоу-бизнес

Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

Вчера, 12:05Food

Клюква: польза и вред осенней ягоды

Вчера, 11:46Шоу-бизнес

У Аллы Мазур онкология: что известно об украинской телеведущей

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле

Вчера, 10:03Психология

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

Вчера, 09:05Шоу-бизнес

Надя Дорофеева назвала свой рост, вес и рассказала о комплексах

12 ноябряEvents

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

12 ноябряТехно

Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4: фото

12 ноябряШоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

12 ноябряШоу-бизнес

Надя Дорофеева призналась, почему не завязались романтические отношения с Позитивом

12 ноябряFood

Новый год 2020: что должно быть на праздничном столе в год Крысы

12 ноябряFun

Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео

11 ноябряАфиша

Не оправдалось: перезагрузку "Беверли-Хиллз, 90210" закрывают после первого сезона

11 ноябряШоу-бизнес

"Волшебная": Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

11 ноябряТехно

Windows 10 заставили работать на "древнем" калькуляторе: видео

Новости партнеров

Семья Заворотнюк отреагировала на предсказания старца Александра
Семья Заворотнюк отреагировала на предсказания старца Александра
Экс-супруга Киркорова раскрыла тайну о Пугачевой
Экс-супруга Киркорова раскрыла тайну о Пугачевой
Молодая жена Эрнста впервые разоткровенничалась о муже и детях
Молодая жена Эрнста впервые разоткровенничалась о муже и детях
Туроператоры раскрыли секрет дешевых билетов в Турцию
Туроператоры раскрыли секрет дешевых билетов в Турцию
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Шульгина
Юлия Михальчик рассказала о насилии со стороны Шульгина
Тіна Кароль та Асія Ахат вперше показали маєтки
Тіна Кароль та Асія Ахат вперше показали маєтки
Малахов выбрал влиятельную жену по особой причине
Малахов выбрал влиятельную жену по особой причине
Знакомый Заворотнюк объяснил улучшение ее состояния
Знакомый Заворотнюк объяснил улучшение ее состояния