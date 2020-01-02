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Hot! Рианна презентовала эротическую коллекцию белья

Певица представила рекламу своего бренда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Рианна
Рианна
Фото: instagram.com/savagexfenty

Американская певица Рианна, которая недавно показала свою маленькую копию, презентовала эротическую рекламу своего нижнего белья бренда Savage X Fenty.

Знаменитость представила новую коллекцию ко Дню влюбленных. Она решила выпустить белье в продажу задолго до праздника, чтобы все желающие смогли успеть приобрести наряд для себя и подготовиться к 14 февраля.

В Сети появилась эротическая реклама бренда, которая покорила пользователей. На сексуальных фото позируют такие знаменитые модели, как Джоан Смоллс, Палому Елсессер, Адесуву Айгеви и Фиффани Лу. Сама звезда выступила в роли манекенщицы и приняла участие в рекламной кампании.

Коллекция нижнего белья Savage X Fenty
Фото: instagram.com/savagexfenty
Коллекция нижнего белья Savage X Fenty
Фото: instagram.com/savagexfenty
Коллекция нижнего белья Savage X Fenty
Фото: instagram.com/savagexfenty
Коллекция нижнего белья Savage X Fenty
Фото: instagram.com/savagexfenty
Коллекция нижнего белья Savage X Fenty
Фото: instagram.com/savagexfenty
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Для создания новой коллекции ко Дню влюбленных артистка привлекла дизайнера Адама Сельмана. Вместе с ним Рианна разработала 19 комплектов, которые осмелятся примерить только уверенные в себе женщины.

"Я не могла представить себе никого другого, кроме Адама, для первого дизайнерского сотрудничества Savage X Fenty. Адам символизирует главные стороны бренда: веселье, игривость и сексуальность", – поделилась впечатлениями Рианна.

Напомним также, что недавно Рианна кардинально сменила имидж. В Сети появились фото, на которых Рианна предстала с новой прической. В неожиданном образе певица появилась на открытии pop-up магазина собственного бренда Fenty.

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