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HOT! Самые откровенные фото Даши Астафьевой

Сексуальные снимки одной из самых провокационных певиц Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:20
Даша Астафьева
Даша Астафьева
Фото: instagram.com/da_astafieva

Одной из самых откровенных и провокационных певиц Украины Даше Астафьевой исполнилось 34 года. Артистка является одной из самых желанных женщин нашей страны, и неспроста. Десять лет назад Даша попала на обложку самого популярного журнала в мире – американского Playboy. Откровенное фото сделало певицу популярной, а ее вызывающее поведение еще долго обсуждалось на просторах украинского бизнеса. 

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Еще бы! Красоту украинской девушки тогда оценил сам основатель глянца – Хью Хефнер. Но не только внешние данные юной модели удивили главного ценителя женской красоты, а и ее смелый характер. Так, на вечеринке в доме Хефнера, Даша Астафьева сняла нижнее белье и бросила в толпу. После этой выходки модель еще не раз появлялась на обложках украинского Playboy. 

Теперь певица эпатирует поклонников откровенными снимками в Instagram. Сегодня.Lifestyle сделали подборку самых сексуальных фото провокационной Даши Астафьевой.

Откровенные снимки Даши Астафьевой
Фото: instagram.com/da_astafieva
Откровенные снимки Даши Астафьевой
Фото: instagram.com/da_astafieva
Откровенные снимки Даши Астафьевой
Фото: instagram.com/da_astafieva
Откровенные снимки Даши Астафьевой
Фото: instagram.com/da_astafieva
Откровенные снимки Даши Астафьевой
Фото: instagram.com/da_astafieva
Откровенные снимки Даши Астафьевой
Фото: instagram.com/da_astafieva
Откровенные снимки Даши Астафьевой
Фото: instagram.com/da_astafieva
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Позже Даша рассказывала журналистам, что любит свое тело и не видит ничего зазорного в том, чтобы демонстрировать его перед публикой. 

Напомним, что ранее сменившую образ Дашу Астафьеву сравнили с Настей Каменских.

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