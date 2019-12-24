Самые откровенные кадры звезд, которые все обсуждали в 2019 году

Подборка самых смелых снимком знаменитостей

Анна Седокова, alyona alyona и LOBODA Фото: Instagram.com

С появлением Instagram и других социальных сетей, у знаменитостей появилась возможность демонстрировать свои самые смелые и сексуальные фотографии. При этом подписчики совершенно по-разному реагируют на подобные откровения звезд.

Сегодня.Lifestyle собрал для вас подборку смелых кадров селебритис, которые стали самыми обсуждаемыми в 2019 году.

Даша Астафьева

Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

Артистка является одной из самых желанных женщин нашей страны, и неспроста. Десять лет назад Даша попала на обложку самого популярного журнала в мире – американского Playboy. Откровенное фото сделало певицу популярной, а ее вызывающее поведение еще долго обсуждалось на просторах украинского бизнеса.

Еще бы! Красоту украинской девушки тогда оценил сам основатель глянца – Хью Хефнер. Но не только внешние данные юной модели удивили главного ценителя женской красоты, а и ее смелый характер. Так, на вечеринке в доме Хефнера, Даша Астафьева сняла нижнее белье и бросила в толпу. После этой выходки модель еще не раз появлялась на обложках украинского Playboy. Позже Даша рассказывала журналистам, что любит свое тело и не видит ничего зазорного в том, чтобы демонстрировать его перед публикой.

Настя Каменских

Настя Каменских полностью обнажилась на фото Фото: instagram.com/kamenskux

Ни для кого не секрет, что Настя Каменских часто радует подписчиков сексуальными фото, на которых охотно демонстрирует аппетитные формы. После свадьбы с Потапом певица стала делать это еще чаще. На откровенном снимке артистка сидит задом, демонстрируя красивую талию и превосходный загар. По словам Насти Каменских, снимок сделал ее муж Потап.

Подписчики оценили новое фото Насти Каменских неоднозначно. Многие считают, что замужняя женщина не должна делиться подобными снимками: "Я конечно все понимаю , красиво ,Но мне кажется это уже перебор", "Фигура огонь! Только зачем это выкладывать? Это же не порножурнал!".

Анна Седокова

Анна Седокова Фото: instagram.com/annasedokova

Еще одна известная певица Анна Седокова поразила идеальным телом и стальным прессом. На фото артистка предстала абсолютно голой, а вместо одежды звезда предпочла музыкальный инструмент – гитару.

Фото экс-участницы "ВИА Гры" часто украшают самый популярный журнал – Playboy. Разумеется, 36-летняя красотка знает о своих достоинствах и не стесняется публиковать откровенные снимки на странице в Instagram.

alyona alyona

alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Еще одна восходящая звезда украинского шоу-бизнеса наделала шума в Сети. alyona alyona опубликовала на своей странице в Instagram необычный фотоколлаж. На нем девушка позирует в купальнике в образе Венеры с картины знаменитого итальянского художника Сандро Ботичелли – "Рождение Венеры".

"Наша рэп-Венера", "Богиня", "Пышка, пушка, пышка", "Красотка", "Это божественно", "Кайф", – написали поклонники Алены в комментариях под фото.

Наталья Могилевская

Наталья Могилевская Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Вот от кого, но от украинской певицы Натальи Могилевской никто не ожидал подобного откровения. Звезда долгое время работала над своим телом и продемонстрировала результаты трудов на пикантном видео, на котором Наталья позирует в черной майке, оголяющей ее ягодицы.

10 Май 2019 в 6:34 PDT INSTAGRAM (@nataliya_mogilevskaya)

Отметим, что многие поклонники написали сотни комплиментов в адрес фигуры артистки, однако были и те, кому такая публикация Могилевской не понравилась: "Мир сходит с ума.Наталья,вы замечательная певица,чудесный человек и это ваши основные достоинства ,но никак не голая попа","Ж**ы показывают те ,кому показать просто нечего", "Больше нечего показать?".

Оля Полякова

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

35-летняя украинская певица Оля Полякова не перестает удивлять публику. В октябре 2018-го артистка буквально шокировала подписчиков фото, на котором позировала совершенно обнаженной на Мальдивах. Фолловеры "Королевы ночи" пришли в восторг от опубликованного фото. Более того, в 2019 Полякова решила повторить знаменитый кадр, только уже в Египте. По словам певицы, ее спровоцировали пользователи сети, которые писали, что она не сможет сделать такой же снимок на популярном курорте из-за большого количества отдыхающих.

Большинство подписчиков Оли Поляковой, в том числе звездные коллеги: Надя Дорофеева, Анна Седокова, Филипп Киркоров, оставили комплименты в адрес певицы. Однако многие посчитали, что женская сексуальность кроется не в подобных фото: "Женщина сексуальнее выглядит и обольщает, когда мужчина что-то напредставляет себе, посмотрев на простые фото, а не на голые, выставленные, чтобы о них все ноги вытирали".

LOBODA

LOBODA Фото: instagram.com/lobodaofficial

Популярная певица Светлана Лобода часто балует поклонников откровенными снимками в социальной сети. Но один кадр получился все же необычным, на котором артистка позирует не в сценическом костюме, а в одном нижнем белье, прикрывая тело одеялом.

Соблазнительный образ Светланы Лободы подписчики оценили, но нашлись и те, кому откровенные снимки показались слишком развратными. Сама артистка находится в отличной физической форме и не стесняется демонстрировать фигуру обществу.

Сергей и Снежана Бабкины

Сергей и Снежана Бабкины Фото: пресс-служба

Украинский певец Сергей Бабкин презентовал новый сингл – хит всех концертов тура "Музасфера" под названием "Єви і Адами". Lyric-видео и обложка трека стали самыми откровенными в творчестве артиста.

Обложка трека – художественная интерпретация известной фотографии Сергея с женой Снежаной, после публикации которой медиамир и фаны окрестили их "Евой и Адамом". Она – основа нового магического lyric артиста.

Тина Кароль

Тина Кароль в боди Фото: instagram.com/tina_karol

В этом году поп-дива украинского шоу-бизнеса активно публиковала на своей странице в Instagram пикантные фото. На одном из снимков Тина Кароль предстала в черном боди.

В комментариях поклонники буквально усыпали артистку комплиментами относительно ее фигуры: "Боже мой, как красиво! Новая заставка на телефон!", "У меня пропал дар речи, сексуально и загадочно!", "Вы как всегда прекрасны".

Алина Гросу

Украинская певица Алина Гросу Фото: instagram.com/alina_grosu

После замужества и пышной свадьбы в Италии, Алина Гросу публиковала в большей степени скромные фотографии. Но под конец года артистка решила порадовать фанатов и поделилась весьма пикантным снимком. Звезда предстала в черном боди с глубоким декольте, за что получила массу восторженных комплиментов.

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