Хотел второго ребенка: в разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус появились новые детали

В СМИ назвали одну их причин разрыва артистов

Известные российские артисты Гарик Харламов и Кристина Асмус заявили, что после 8 лет брака разводятся. Позже в Сети появилась информация, что якобы российские артисты приняли участие в шоу Comment Out и разыграли подписчиков Instagram. Но оказалось, что это неправда, знаменитости все-таки приняли решение развестись. Причем Кристина уточнила, что это было ее решение.

Причин и деталей звездные супруги раскрывать не захотели. Более того, Кристина даже предупредила прессу, что комментариев и интервью на эту тему давать не будет. Но СМИ все же удалось отыскать новую информацию – звезды якобы развелись из-за нежелания актрисы завести второго ребенка.

Кристина Асмус, Гарик Харламов и их дочь Фото: instagram.com/asmuskristina

По информации Тeleprogramma.pro, Асмус не хотела жертвовать своей карьерой ради семьи.

"Гарик очень женой гордился – особенно театральными ролями. Но в то же время ему хотелось второго ребенка, большой семьи. А Кристина стремилась строить карьеру – надо ковать железо, пока горячо. Она боялась перерыва из-за беременности, не хотела потерять роли в театре", – рассказал друг семьи и коллега Харламова.

Более подробно о разводах российских звезд смотрите в сюжете:

Напомним, что недавно официально развелась еще одна звездная пара – Агата Муцениеце и Павел Прилучный. Артистка обвинила мужа в рукоприкладстве и злоупотреблении алкоголем.

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