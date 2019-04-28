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Хрестос воскрес! Как украинские звезды отмечают Пасху: фото

Украинские селебрити делятся в соцсетях фото с празднования Пасхи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:15
Как украинские звезды отмечают Пасху
Как украинские звезды отмечают Пасху
Фото: instagram/cybulskaya

В этом году празднование Пасхи приходится на воскресенье, 28 апреля. Сегодня православные украинцы посещают церковные служения и обмениваются теплыми пожеланиями с близкими и родными. Придерживаются обычаев и украинские селебрити. Смотрите в подборке Сегодня. Lifestyle, кто из популярных звезд уже освятил праздничные корзины.

Певица Камалия, как и многие, проводит этот светлый день в семейном кругу.

Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Звезда телевидения Лилия Ребрик посетила церковь вместе с мужем и детьми.

Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Известная украинская певица Злата Огневич похвасталась вот такой пасхальной корзинкой.

Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

"Христос Воскрес! Діставайте яєчка! Будем вітати один одного!", – подписала праздничное фото Оля Цибульская.

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

Лидер группы DZIDZIO очень тепло поздравил украинцев с Пасхой и показал свою пасхальную корзинку.

Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

Катя Осадчая и Юрий Горбунов встретили праздник Пасхи во Флоренции.

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Ольга Сумская поделилась селфи с мужем Виталием Борисюком и дочкой Анной.

Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska)

Телеведущая Татьяна Литвинова также поздравила украинцев с Пасхой и показала, как украсила свой дом. "Как же я люблю этот праздник! Он светлый, вселяющий надежду, радостный и вдохновляющий. Многие миллионы людей по всему миру радуются и славят Христа. Это так здорово, для меня, быть причастным к чему то настолько великому и вдохновляющему. С праздником, мои хорошие! Христос Воскресе! Славимо его", – написала звезда шоу "Мастер шеф".

Публикация от Tatyana Litvinova (@tanita_litvinova)

Ранее мы писали о том, что с ведущей Лесей Никитюк произошел забавный инцидент во время пасхальной службы

Чем отличается Пасха у католиков и христиан, узнайте из этого видео:

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