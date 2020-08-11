Христина Соловий рассказала об отношениях со Святославом Вакарчуком

О близости с лидером "Океана Эльзы" исполнительницу спрашивают регулярно

Певица Христина Соловий, которая ранее открыла Украинский бал в Вене, в программе "Зірковий шлях", которая выходит по будням в 9:30 на телеканале "Украина" рассказала, какие у нее отношения со Святославом Вакарчуком.

Вся Украина заговорила о Христине Соловий после ее участия в популярном талант-шоу. Своим исполнением лемковской песни Христина до слез тронула страну и побудила солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука взять на себя обязанности ее наставника, а вскоре и продюсера.

"Я могу всегда спросить у него совета. Или творческого, или того же стратегического. Потому что сейчас свою стратегию выстраиваю фактически я сама", – рассказала телеканалу "Украина" исполнительница.

Однако об их близости со Святославом Вакарчуком Христину спрашивают регулярно. Еще больше обсуждают за глаза, о чем певица знает, но, признается, не обращает внимания.

"Ну, конечно у меня есть отношения с Вакарчуком, и они очень дружные, глубокие и непонятные даже для меня самой и для него. Но чтобы меня это задевало, или его – я не думаю", – поделилась певица с "Зірковим шляхом".

Смотрите программу "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина".

Ранее мы писали, что Святослав Вакарчук впервые показал, как выглядит его мама.

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