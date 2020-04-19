Христос Воскрес! Как украинские звезды празднуют Пасху 2020

Педан, Полякова, Винник и Дзидзьо поздравили украинцев с праздником

Сегодня, 19 апреля, православные украинцы отмечают Пасху-2020. Этот день принято проводить в кругу семьи, а также посещать храмы. Однако из-за карантина, введенного в стране из-за угрозы распространения COVID-19, многим пришлось отказаться от многолетних традиций.

Украинские селебритис поздравили с Пасхой и показали, как встречают светлый праздник на самоизоляции. В Instagram звезды делятся семейными фото и пишут пожелания фолловерам.

Смотрите в сюжете, как живется на карантине знаменитостям:

Александр Педан

Ведущий Александр Педан разместил в сети фото и рассказал, как они с семьей празднуют Пасху.

"До рождения Марика на Пасху мы постоянно ездили к бабушкам. Это же целая традиция – именно в селе ходить в церковь на Пасху. Там так камерно, уютно и очень атмосферно. В этом году тоже хотели поехать, чтобы сына увидели его бабушки и прабабушки, вместе отпраздновать. Но, к сожалению, из-за карантина отменили поездку и празднуем дома. Напекли пасокй, уже садимся завтракать и попробуем поздравить бабушек поз Viber".

INSTAGRAM

Юрий Горбунов

Звездная пара Юрий Горбунов и Катя Осадчая показали подготовку к Пасхе. В соцсети они опубликовали рецепт выпечки, которую часто готовят на праздник.

INSTAGRAM

Оля Полякова

Певица Оля Полякова разместила в Instagram вот такое фото, на котором позирует вместе со своими дочками Алисой и Машей.

"Со светлым праздником Пасхи! Счастья и благополучия в ваши семьи", – написала звездная мама.

INSTAGRAM

Потап

Потап на самоизоляции занялся разукрашиванием пасхальных яиц. В своем посте он был лаконичен, написав хэштег "ХВ".

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Джамала

Певица разместила нежные фото, обратившись к своим подписчикам со следующими словами: "Друзья, хочу поздравить с Пасхой всех, кто празднует. Мы сейчас живем в сложное время: мир охватила эпидемия, второй месяц мы изолированы по Домовик, уже три дня в наших городах нет чистого воздуха, пожары, войны ... Много горя и несчастий вокруг. Я не знаю, какую религию вы исповедуете, возможно, кто-то из вас атеист. Но мне кажется, это все же могут быть знаки, чтобы сделать правильные выводы, задуматься над своим поведением, изменить свое отношение к окружающим, к природе, животных".

INSTAGRAM

Леся Никитюк

Ведущая Леся Никитюк запостила прошлогоднее видео с Пасхи, которое насмешило сеть, и призвала украинцев больше улыбаться.

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DZIDZIO

Михаил Хома в своем видеообращении поздравил всех с праздником и пожелал благополучия и тепла.

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Оля Цибульская

Певица и актриса Оля Цибульская опубликовала совместное фото с Дзидзьо и коротко написала: "Христос Воскрес".

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Олег Винник

Артист также соблюдает самоизоляцию. Винник выбрал для праздничного фото паску и присоединился к поздравлениям: "Христос Воскрес! Пасха! Благодатный огонь горит в моей душе. Он горит в каждом из вас! Радость у нас! Христос Воскрес".

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alyona alyona

INSTAGRAM

Исполнительница alyona alyona поделилась с подписчиками вот такими селфи. "Говорят, пояса в этом году святят с улицы. Что ж, буду ждать на балконе. А на самом деле молодцы те, кто научился печь их! У меня еще все впереди. Поэтому хочу поздравить всех с Пасхой и пожелать счастья, здоровья", – написала в посте девушка.

Напомним, что ранее украинские звезды старшего поколения рассказали о жизни на карантине.

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