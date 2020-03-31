Худой и юный: Потап показал, как выглядел в 13 лет

Артист поделился архивным снимком

Украинский продюсер и рэпер Потап, который недавно записал новый хит о коронавирусе, показ себя в подростковом возрасте. Так, на своей странице в Instagram исполнитель опубликовал фотографию, сделанную в Милане в 1994 году, на тот момент Алексею Потапенко было 13 лет.

На архивном кадре будущий звезда позирует в модных на то время джинсах и своем любимом элементе гардероба – кепке. До сих пор артист почти не появляется на публике без головного убора.

Потап в подростковом возрасте Фото: instagram.com/realpotap

"Рим 1994... Когда-нибудь закончится #карантин #птп", – подписал снимок Алексей.

Как проходит жизнь Потапа во время карантина – узнайте в сюжете:

В комментариях поклонники звездного супруга Насти Каменских признались, что сперва не узнали Потапа и подумали, что на снимке запечатлен его сын Андрей: "Подумала, что ваш сын", "Кто же знал, насколько гениальным станет этот мальчик!", "Любовь к кепкам у вас давно оказывается".

Напомним, ранее Настя Каменских рассказала, как ее мама относится к Потапу. Также ее звездный супруг недавно шокировал результатом похудения.

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