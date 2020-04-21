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"Хватал меня за волосы, бил по голове и резал картины": Ирина Билык сделала откровенное признание

По словам звезды, бывший муж избивал ее

Владимир Грисюк
Сегодня, 09:29

50-летняя популярная украинская певица Ирина Билык, которая недавно отпраздновала юбилей, рассказала о том, что один из ее бывших мужей – телеведущий Дмитрий Коляденко – избивал ее из-за "большой любви". По словам звезды, мужчина наставил ей много синяков и ссадин.

"Дима резал картины, хватал меня за волосы. Полиция приезжала очень часто. Все уже знали, что по этому адресу Ирина Билык живет с Димой Коляденко, который дебоширит, хулиганит. И даже полиция не могла его утихомирить", – рассказывает артистка в интервью журналистке Алесе Бацман на ее YouTube-канале.

Ирина Билык
Ирина Билык
Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Дмитрий Коляденко, с которым Ирина прожила в гражданском браке почти 5 лет, очень ревновал ее к другим мужчинам, утверждает певица, и часто "совершал безумные поступки".

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"Я снимала побои на голове. И женщины из полиции хотели Диму убить, когда увидели мои синяки, ссадины. Но я ему все простила. Наверняка эти странные вещи с человеком делала большая любовь. Он и правда очень ревнивый. Я сейчас ему говорю: "Дима, чего ты дрался? Зачем ты ревновал? Зачем ты сделал так, что мы сейчас не вместе?" Он говорит: "Вот, Билычка, не знаю. Так я тебя люблю, что ревную". Все, это один ответ, и ничего другого он сказать не может", – подытожила Билык.

Смотрите видео о подробностях личной жизни Ирины Билык

Напомним, ранее мы писали обо всем, что нужно знать об украинской певице Ирине Билык.

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