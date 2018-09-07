И снова травма: еще одного участника "Танцев со звездами" накрыло "проклятие Могилевской"

Иракли Макацария оказался в больнице

Иракли Макацария. Фото: Instagram/maqatsa

Популярное шоу "Танцы со звездами", которое недавно стартовало в эфире, все больше набирает оборотов. Проект продолжает удивлять поклонников как позитивными изменениями, так и негативными событиями. К слову, впервые из-за полученной травмы на изнурительных репетициях танцевальную пару дисквалифицировали. Ею стали Слава Каминская и Игорь Кузьменко, которые не смогли выйти на паркет из-за серьезной травмы спины Славы. Впоследствии еще одна участница шоу Леся Никитюк показала поврежденную руку с опухшим локтем.

Теперь на больничную койку попал и бывший Холостяк Иракли Макацария. Отметим, что ранее на шоу волну травм в шутку окрестили "проклятием Могилевской".

"Жоден тиждень проекту не обходиться без травм... Сьогодні під час репетиції з Яною Заєць травмувався холостяк Іраклі Макацарія. Бажаємо найскорішого одужання Іраклі", – говорится в сообщении на официальной странице танцевального шоу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Танці з зірками на 1+1 (@tanci1plus1) 7 Вер 2018 р. о 6:35 PDT

Пока неизвестны детали инцидента, однако на видео можно заметить, что Иракли лежит на больничной койке и едва сдерживается, чтобы не закричать от боли. Поклонники пары сразу же пожелали екс-холостяку скорейшего выздоровления.

Напомним, ранее мы писали о ярких моментах второго выпуска "Танцев со звездами": кто неожиданно покинул проект. Также после ухода с шоу Слава Каминская написала трогательный пост.







