Идеальные дни: Каменских и Потап вместе отдыхают в Мексике

Влюбленные проводят время в теплых краях

Настя Каменских и Потап Фото: instagram.com/kamenskux

Звездные супруги Потап и Настя Каменских, которые стали тренерами юбилейного сезона "Голос країни 10", после новогодних праздников отправились на отдых. Влюбленные делятся совместными кадрами из солнечной Мексики на своих страничках в Instagram.

Смотрите, где еще отдыхали Потап и Настя:

Продюсер Потап встретил Новый год в Египте, где выступал вместе с группой MOZGI. Очевидно, артист решил реабилитироваться перед своей женой Настей Каменских, и увез ее отдыхать в Мексику.

В социальной сети Алексей Потапенко разместил селфи с NK, коротко подписав его "Идеальные дни начались".

INSTAGRAM

Каменских также порадовала поклонников кадрами из теплого места. Звезда запостила фотографию с мужем, где позирует в черной кожаной юбке и блузе в цветах. Кудри Настя украсила алым цветком.

INSTAGRAM

Подписчики написали сотни восторженных комментариев в адрес возлюбленных, среди них были и забавные замечания: "Дон Педро", "Потап без бороды похож на Микки Рурка в молодости", "Вы друг другу не подходите, вы разные!", "Счастливые и красивые".

Напомним, что ранее в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle психолог и писательница Анна Богинская прокомментировала публикации в Instagram Насти Каменских и alyona alyona.

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