Идеи от звезд на Хэллоуин: как сделать макияж, костюм, угощения и тыквы

Рианна дала мастер-класс по мейк-апу, а Риз Уизерспун забавно украсила тыквы

Фото: коллаж Сегодня

Хэллоуин-2018 уже на носу. Его во всем мире празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. О том, откуда пошел этот праздник мы рассказывали ранее.

Сегодня.Lifestyle решил сделать подборку звездных советов, куда входят секреты макияжа, простых костюмов на Хэллоуин, идеи для украшения тыквы, а также тематические угощения на Хэллоуин, которые очень просто сделать своими руками.

Макияж на Хэллоуин от Рианны

В своем Instagram-аккаунте Рианна частенько публикует обучающие видео по макияжу. На этот раз звезда решила показать, как сделать простой макияж на Хэллоуин, который подойдет для образа ведьмочки, вампирши или Женщины-кошки. Для такого макияжа вам понадобится черная помада, блеск и черная подводка. Также немного тональной основы. А если вы хотите выбрать традиционный образ вампирши вам понадобится тональная основа на два тона светлее.

Макияж на Хэллоуин в стиле Мардж Симпсон

Образы героев фильмов и сериалов частенько выбирают для тематических вечеринок, особенно на Хэллоуин. Так, известная модель Эмили Ратаковски покрыла все свое тело желтой краской и перевоплотилась в героиню мультсериала "Симпсоны" Мардж Симпсон.

Мардж Симпсон Фото: Getty

О том, как сделать макияж Мардж Симпсон на Хэллоуин смотрите в обучающем видеоролике ниже. Интересно, что таким же способом можно превратиться и в Гомера Симпсона, отличаться будет только одежда, а вместо парика, для создания эффекта "лысой головы" Гомера подойдет желтая шапочка для плавания.

Макияж на Хэллоуин в стиле маски Санта Муэрте

И хотя в такие маски обычно облачаются все жители Мексики на День мертвых, ничего не мешает выбрать такой образ и на Хэллоуин. Он отлично отвечает тематике праздника. Похожий рисунок на лице использовали и знаменитости. К примеру, Дженнифер Лопес в 2015 году, появившаяся на одной из вечеринок с рисунком скелета на лице.

Маска Дженнифер Лопес на Хэллоуин Фото: instagram.com/arily_724_jlover

Как же сделать маску Санта Муэрте на Хэллоуин смотрите в видео ниже.

Костюм на Хэллоуин от Хайди Клум

В Голливуде Хайди Клум по праву считается "королевой Хэллоуина", ведь каждый год знаменитая немецкая модель старается удивить всех невероятным нарядом. Кем только Хайди не была: вампиршей, кровожадной богиней Кали, старушкой, Хайди даже "клонировала" себя для вечеринки, позвав на помощь моделей, которые позже перевоплотились в Хайди с помощью грима.

Хайди Клум Фото: instagram.com/heidiklum

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 28 Окт 2018 в 9:04 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 26 Окт 2018 в 9:51 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 20 Окт 2018 в 6:23 PDT

Конечно, сделать такие костюмы, тем более дома, практически невозможно, однако можно вдохновиться ее образами и соорудить вариант попроще.

Простой костюм на Хэллоуин

Однако, не стоит унывать и трать баснословные деньги на прокат костюмов. Достаточно купить картон, разноцветную бумагу и детский грим для лица, чтобы превратиться в …эмоджи. Костюм эмоджи на Хэллоуин – отличный бюджетный вариант, а главное он веселый и процесс его создания не занимает много времени. Предлагаем посмотреть несколько обучающих роликов, в которых показано, как на Хэллоуин превратиться, к примеру, в "какашку" или же "веселый смайл".

Как сделать макияж эмоджи на Хэллоуин:





Наряд эмоджи на Хэллоуин Фото: instagram.com/stein__nb

Тыква на Хэллоуин своими руками

Немаловажный атрибут Хэллоуина – тыква. Существует сотни вариантов того, как вырезать и декорировать тыкву на Хэллоуин, но мы нашли два интересных решения, которые наверняка вам понравятся.

Тыква-миньон от Ариель Винтер

Американская актриса Ариэль Уинтер поделилась замечательной идеей оформления тыквы на Хэллоуин – вырезать овощ в форме героя из знаменитого мультфильма "Гадкий я" – миньона. Для этого понадобится нож и полтора часа времени. Если же вы не хотите морочиться с вырезанием миньона из тыквы на Хэллоуин, вы можете нанести на овощ рисунок мультяшного героя. Для этого вам понадобятся акриловые краски. Для того, чтобы разукрасить тыкву вначале необходимо нанести на нее белую краску как основу, а затем другие цвета.

Тыква-миньон Фото: instagram.com/arielwinter

Тыква-пончик от Риз Уизерспун

Риз Уизерспун также решила поэкспериментировать и на Хэллоуин стилизовала тыквы под пончики. Для этого ей также понадобились акриловые краски коричневого и розового цветов. Получилось очень забавно и оригинально.

Риз Уизерспун Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Простое угощение на Хэллоуин

Идее такого простого угощения на Хэллоуин как-то поделился со всеми американский комик Майкл Че. Такие угощения популярны среди многих американцев и не только. Идея проста: вам понадобится прозрачные хирургические перчатки, которые продаются в любой аптеке и разные сладости. Наполните перчатку конфетами и шоколадными батончиками, затем завяжите перчатку у основания ленточкой, после этого такую "сладкую кисть" можно дополнить еще одним аксессуаром – кольцом в виде паучка или летучей мыши. Ваше угощение готово!

Фото: instagram.com/sophia_marie523

Фото: instagram.com/alexander_arens

Пончики на Хэллоуин от Ашера

Забавной идеей когда-то поделился американский певец Ашер, выложив в своем Instagram фото со "злобным угощением". Для этого блюда на Хэллоуин вам понадобятся пончики и несколько игрушечных челюстей с вампирскими клыками. Пончики вы можете испечь или же приобрести в магазине (все зависит от ваших кулинарных навыков).

Все, что нужно сделать – это вставить в отверстие пончика челюсть и украсить его двумя шоколадными крошками, которые станут "глазами" угощения.

Фото: instagram.com/usher

Напомним, мы также делали подборку ТОП-5 фильмов на Хэллоуин.