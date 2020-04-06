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Идея для карантина: Тайка Вайтити показал, чем занимается на самоизоляции

Оскароносный режиссер учится шить

Инна Петрова
Сегодня, 10:40

Режиссер "Кролика Джоджо" Тайка Вайтити показал, как проводит время на карантине. Находясь дома, он занялся шитьем забавнных игрушек, и даже шутит, что уходит из кинематографа. Или не шутит?

Коронавирусная пандемия буквально закрыла всех дома. Многие знаменитости на самоизоляции отдыхают или занимаются делами, на которые раньше у них не было времени, а кто-то учится новому. К слову, в этом материале мы рассказывали, чем занимаются дома украинские селебритис.

Тайка Вайтити показал, чем занимается на карантине
Тайка Вайтити показал, чем занимается на карантине
Фото: Getty Images

Обладатель статуэтки "Оскар" за лучший адаптированный сценарий Тайка Вайтити решил развлекать себя во время карантина подручными средствами. Режиссер увлекся шитьем игрушек. Результатом своего творчества он поделился в Instagram.

"Ухожу из кино. Это правильное решение, если вы можете принести столько радости миру с помощью шитья", – написал в посте знаменитость.

На снимках режиссера кролик и змея с глазами-пуговицами. И они выглядят очень мило!

INSTAGRAM

Ранее сообщалось, что Тайке Вайтити предложили поработать над новым фильмом по вселенной "Звездных войн". Подробности читайте здесь.

Как карантин повлиял на доходы звезд, смотрите в сюжете:

Не знаете, как уединиться во время карантина, если дома вся семья? Психолог предложила четыре варианта.

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