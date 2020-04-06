Идея для карантина: Тайка Вайтити показал, чем занимается на самоизоляции
Оскароносный режиссер учится шить
Режиссер "Кролика Джоджо" Тайка Вайтити показал, как проводит время на карантине. Находясь дома, он занялся шитьем забавнных игрушек, и даже шутит, что уходит из кинематографа. Или не шутит?
Коронавирусная пандемия буквально закрыла всех дома. Многие знаменитости на самоизоляции отдыхают или занимаются делами, на которые раньше у них не было времени, а кто-то учится новому. К слову, в этом материале мы рассказывали, чем занимаются дома украинские селебритис.
Обладатель статуэтки "Оскар" за лучший адаптированный сценарий Тайка Вайтити решил развлекать себя во время карантина подручными средствами. Режиссер увлекся шитьем игрушек. Результатом своего творчества он поделился в Instagram.
"Ухожу из кино. Это правильное решение, если вы можете принести столько радости миру с помощью шитья", – написал в посте знаменитость.
На снимках режиссера кролик и змея с глазами-пуговицами. И они выглядят очень мило!
Ранее сообщалось, что Тайке Вайтити предложили поработать над новым фильмом по вселенной "Звездных войн". Подробности читайте здесь.
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