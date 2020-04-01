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Идрис Эльба с супругой вылечились от коронавируса

Звезда Marvel пока не нарушает режим карантина

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:01

Британский актер пополнил ряды знаменитостей, которым удалось побороть коронавирус. Так, Идрис Эльба и его супруга Сабрина полностью выздоровели. Этой новостью 47-летний звезда Marvel поделился на своей странице в Twitter. По словам Идриса, тяжелый период уже позади, но режим карантина они с супругой не собираются нарушать.

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"Мы прошли через период карантина, но все еще в подвешенном состоянии и не можем улететь домой. Так что придется немного подождать", – написал Идрис Эльба.

Напомним, что о заражении COVID-19 актер сообщил поклонникам 17 марта. Его супруга отказалась изолироваться от звезды и осталась за ним ухаживать, тем самым заразившись. Добавим, что звезда Marvel до этого страдал от астмы, поэтому болезнь протекала сложнее.

Помимо актера и его супруги вылечиться также удалось члену королевской семьи – принцу Чарльзу.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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