Идрис Эльба женился на Сабрине Даур: первые фото

Голливудский актер Идрис Эльба взял в жены модель Сабрину Даур

Идрис Эльба женился на Сабрине Даур Фото: Instagram/britishvogue

Звезда сериала "Лютер" и марвеловской трилогии "Тор" британский актер Идрис Эльба, который заменит Уилла Смита в "Отряде самоубийц 2", женился на модели Сабрине Даур. Пара связала себя узами брака в пятницу, 26 апреля, в Марокко. Первые фото с шикарной церемонии бракосочетания знаменитостей появились сегодня в сети.

46-летний Эльба сделал предложение 29-летней канадке в минувшем году. Известно, что торжество, которое проходило в одном из отелей Марракеша, длилось три дня.

Невеста радовала гостей сразу двумя нарядами: свадебным платьем с открытыми плечами и утонченным мини с глубоким вырезом на спине. Идрис же выбрал для церемонии обмена клятвами и последующей вечеринки классический черный костюм с галстуком.

Напомним, впервые Идрис был замечен в компании Сабрины в августе 2017-го. Предложение руки и сердца молодой возлюбленной звезда кино решил сделать на сцене, во время премьеры своего нового фильма Yardie, 10 февраля, в Лондоне.

Ранее мы писали о том, что британский актер Идрис Эльба признан самым сексуальным мужчиной 2018 года по версии журнала People. Он признался, что не ожидал такого звания и не скрывал, что новый "титул" стал для него сюрпризом.

В этом видео смотрите, почему дорогая свадьба может привести к быстрому разводу:

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