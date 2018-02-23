Игорь Кондратюк назвал своего фаворита в Нацотборе на Евровидение-2018

Накануне финала Нацотбора на Евровидение-2018 телевизионный продюсер и ведущий Игорь Кондратюк рассказал "Сегодня" о своем фаворите. Игорь, который был наставником Melovin на шоу "Х-фактор" считает, что у артиста есть все шансы победить на Нацотборе.

"На мой взгляд, все шесть финалистов почти равны в своих конкурсных песнях. В том смысле, что я не вижу среди представленных песен реального конкурсного хита, вроде "Fairytale" Рыбака, "1944" Джамалы, или хотя бы "My number 1" Хелены Папаризу. Поэтому на месте судей я бы обратил внимание на то, что Melovin регулярно (полуфинал и финал прошлого года, второй полуфинал неделю назад) получает первое место в голосовании зрителей, причем – со значительным преимуществом. О чем это говорит? О том, что Melovin – самый харизматичный из финалистов. А значит – заинтересует европейских зрителей, в том числе своим образом. И песня у него – на уровне. Поэтому я считаю именно Melovin (сценический псевдоним одесского парня Кости Бочарова, победителя "Х-фактора") логичным победителем национального отбора на Евровидение. К слову, говорят, что зарубежные музыкальные обозреватели уже обратили внимание на то, что среди кандидатов на поездку в Лиссабон есть интересный и современный артист Melovin. Однако как решат судьи – увидим уже в субботу вечером. И им хорошо придется "похимичить", чтобы снова не пустить Melovin на Евровидение!", – говорит Кондратюк.

Напомним, Яна Прядко, Леонид Колосовский и Владимир Бебешко оценили финалистов Нацотбора на Евровидение-2018.

В финале Нацотбора мы услышим - TAYANNA, KADNAY, MELOVIN, LAUD, The Erised и VILNA.