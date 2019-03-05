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Игорь Кондратюк: "Прерывание всех контактов с агрессором должно начинаться не с артистов"

Продюсер считает гастроли украинских артистов в РФ недопустимыми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:21
Игорь Кондратюк Фото: facebook.com/kondratjukigor
Игорь Кондратюк
Фото: facebook.com/kondratjukigor

Не утихает интерес к сложившейся ситуации с Украиной на "Евровидении 2019" – наша страна не будет принимать участие в международном песенном конкурсе.

Знаменитый украинский продюсер, шоумен и ведущий Игорь Кондратюк в интервью "Украинской правде" рассказал о том, что он думает о гастролирующих по России украинских артистах, которые принимали участие в Нацотборе. Также он высказался о мероприятии в целом.

"Я сторонник того, что украинские артисты не должны выступать в России. Но я также понимаю, что прерывание контактов с агрессором надо начинать не с артистов", – говорит Кондратюк. 

"Плюс не надо закрывать глаза на то, что артисты спрашивают: а почему одним можно гастролировать, а другим – нет? На мой взгляд, никому нельзя. Я с марта 2014 вообще не контактирую с русскими, хотя сам – выходец из телевизионной школы в Москве. Россия для меня умерла. Выступать перед агрессором – это низькокультурно и малоинтелектуально", – подчеркнул продюсер.

Напомним, Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко сделал новое заявление об Украине на "Евровидении 2019" и скандала, который возник после отказа нашей страны от участия в песенном конкурсе.

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