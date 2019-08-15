Игорь Кондратюк признался, почему хранит переписку с Кузьмой Скрябиным

Украинский ведущий вспомнил забавную историю

Игорь Кондратюк Фото: Facebook

Знаменитый украинский продюсер, шоумен и ведущий Игорь Кондратюк, который ранее жестко высказался о Нацотборе на Евровидение, рассказал подробности своей дружбы с музыкантом Кузьмой Скрябиным и также признался, почему до сих пор хранит переписку с ним.

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В спецвыпуске программы "СЛАВА+" ко дню рождения Кузьмы Скрябина, Игорь Кондратюк рассказал, что покойный артист был позитивным и очень комплиментарным человеком. Продюсер даже вспомнил забавную историю, когда он одолжил Скрябину 10 тысяч долларов на автомобиль. Сам певец потом о щедрости Кондратюка рассказывал на всех светских мероприятиях.

Андрей Кузьменко Фото: instagram.com/kuzma__skryabin

"И там были совершенно незнакомые мне люди... Но они все знали историю, что я когда-то Андрею занял 10 тысяч долларов на покупку машины. И я говорю: "Что он каждого из вас обзвонил?". Мне ответили: "Нет, всегда, когда встречались и видели его новую машину, он рассказывал, что Кондрат ему занял 10 тысяч просто так", – вспоминает шоумен.

Также Игорь признался, почему до сих пор хранит переписку с одной поездки, маршрут которой через сообщение ему прокладывал лидер группы "Скрябин".

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"Я могу показать, как он меня вел по Болгарии туда, куда мне было надо. Я ехал по Румынии, а мне все время приходили карты, куда свернуть и как ехать. Я решил эту переписку не удалять, потому что это память об Андрее, – пояснил Кондратюк.

Отметим, что 17 августа Андрею Кузьменко исполнился бы 51 год. Но 2 февраля 2015 года артист погиб в ДТП на Днепропетровщине. Внедорожник певца столкнулся с грузовиком. От полученных травм Андрей Кузьменко скончался на месте.

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