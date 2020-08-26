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Игорь Кондратюк рассказал, как пережил потерю матери

Сегодня, 19:01

Телеведущий и продюсер потерял мать, когда ему было всего семь лет

Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк откровенно рассказал о том, как потерял мать. Своей историей он поделился в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина"

В детстве Игорю пришлось пережить болезненную потерю. Родители много работали, поэтому парень жил с дедушкой и бабушкой. Познать материнскую любовь и поддержку ведущий так и не смог, точнее – не успел. Когда ему было всего семь лет, в семье произошло страшное горе – умерла мама.

"У нее был рак. В те времена рак...Они только в феврале заметили, что с грудью есть проблема, и в июне ее уже не стало", – признался Игорь Кондратюк.

За несколько месяцев жизни семьи разделилась на "до" и "после". А потом у Игоря появилась вторая мама. Мальчик рос замкнутым ребенком, а районная библиотека стала его вторым домом.

Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк
Фото: facebook.com/kondratjukigor

"Мне казалось, что все, что там было интересное, я перечитал. Может, это был такой способ защиты себя от семьи, у меня была новая мама, брат маленький, не знаю", – рассказал телеведущий.

Кондратюк уже более 20 лет женат, но о его любимой Александре известно совсем мало. По словам Игоря, последний раз он с женой и детьми появлялся на обложке журнала лет 15 назад. Но он – человек публичный, время от времени ему приходится ходить на светские мероприятия. И пока жена остается дома, рядом с шоуменом – его симпатичные коллеги. Как-то даже поговаривали, что у него был роман с одной из участниц талант-шоу.

"Просто мы шли вместе по красной дорожке, это ничего не значит. Моя жена не любит этого, может комплексует, это не имеет значения. Просто это ее выбор, я уважаю свою жену, она финансовый директор, иногда даже без, так сказать, должности. Она занимается нашими финансами – от бухгалтерии фирм и частного предприятия, фирм наших и наших ФОПов, до просто бюджета семьи", – поделился Кондратюк.

Напомним, Игорь Кондратюк признался, почему хранит переписку с Кузьмой Скрябиным. Ранее Игорь Кондратюк жестко высказался о Нацотборе на "Евровидение".

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