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Игорь Крутой переносит "Новую волну" из Сочи: где будут проводить конкурс

Главный организатор мероприятия сделал официальное заявление

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:35
Игорь Крутой
Игорь Крутой
Фото: Instagram.com

Российский композитор родом из Украины Игорь Крутой перенес песенный конкурс "Новая волна" из Сочи в другой город.

Стали известны имена первых участников песенного конкурса Евровидение:

Как сообщает издание "Телепрограмма.про", главный организатор музыкального конкурса перенес его проведение в столицу Татарстана — Казань.

По словам композитора, он уже давно рассматривал такой вариант, однако город не был готов к такому масштабному мероприятию. За три года столица Татарстана показала хорошие результаты в плане организации масштабных мероприятий.

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Также в пользу переноса мероприятия в самый богатый регион России композитор назвал тот факт, что в следующем году будет отмечаться 100-я годовщина Республики Татарстан. В связи с этим в город приедет очень много гостей, что выгодно для "Новой волны".

"В год 100-летия ТАССР "Новая волна" в конце августа пройдет в Казани. Думаю, на эту неделю, когда мы будем проводить фестиваль, жизнь города изменится", — заявил Крутой.

Отметим, что в этом году на Новой волне выступили многие артисты из Украины, а скандальный дуэт ANNA MARIA раскритиковали в сети за участие в конкурсе. Так, телеведущий Сергей Притула резко высказался в адрес звездных сестер ANNA MARIA.

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