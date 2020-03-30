Игорь Николаев обнародовал результат теста на COVID-19

У композитора коронавирус не подтвердился

На прошлой недели российский певец и композитор Игорь Николаев был госпитализировал в одну из больниц с подозрением на коронавирус. Это произошло сразу после вечеринки по случаю дня рождения сестры Игоря Крутого – Аллы. Предполагалось, что Николаев мог заразиться от певца Льва Лещенко, у которого как раз недавно подтвердили коронавирус. Жена Игоря Юлия Проскурякова попросила не паниковать пока они не получат результаты теста.

Спустя несколько дней Игорь Николаев получил результат теста и опубликовал его на своей официальной странице в Instagram. У российского композитора не подтвердился коронавирус, а сам Игорь поблагодарил врачей за оказанную ему помощь.

"Долгожданный результат: COVID-19 "ОТРИЦАТЕЛЬНО"! Я очень благодарен своим друзьям и коллегам за искреннее беспокойство и слова поддержки! Спасибо всем, кто верил в положительный исход и был тактичным и доброжелательным! Спасибо прекрасному коллективу Коммунарки за профессионализм, оптимизм и неравнодушие! Спасибо семье за Любовь, Веру и Надежду на лучшее!", — написал Николаев.

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Ранее мы также сообщали, что писатель Борис Акунин заразился COVID-19. Кроме того, коронавирусом заразился герой украинского "Холостяка".

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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