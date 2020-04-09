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Игорь Николаев показал фото из больницы в инвалидном кресле

Композитор переболел пневмонией

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 19:01

Недавно российский певец и композитор Игорь Николаев был госпитализирован в больницу Коммунарки с подозрением на коронавирус. Спустя несколько дней артист получил результат теста на COVID-19, который оказался отрицательным. Супруга звезды Юлия Проскурякова заявила, что у композитора диагностировали пневмонию и он проходил длительное лечение.

После болезни Игорь Николаев отправился домой и поблагодарил всех врачей больницы в Коммунарке. Также знаменитость опубликовал свое фото из клиники в инвалидном кресле и с маской на лице.

Игорь Николаев в больнице
Игорь Николаев в больнице
Фото: instagram.com/igor_nikolaev_music

"Спасибо всем врачам, дежурным врачам, медсестрам, службам доставки еды и уборки палаты, всему коллективу больницы в Коммунарке, кто свою 24-х часовую смену работает, не снимая защитных костюмов, очков и масок весь день и бессонную ночь! Пневмония отступила, я дома, но хочу сказать всем, кто в такой же ситуации – не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и прямо супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно! Берегите себя", – написал Игорь Николаев под опубликованным фото.

Узнайте также, кто из звезд заразился коронавирусом:

Также российский певец Стас Михайлов сдал четыре теста на коронавирус и обратился к поклонникам с просьбой не игнорировать пандемию.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

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