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Игорь Николаев срочно госпитализирован с подозрением на коронавирус – СМИ

Артист доставлен в ту же больницу, что и Лев Лещенко

Валерия Ильченко
Сегодня, 22:31

Известный российский певец и продюсер Игорь Николаев попал в больницу с подозрением на коронавирус. Сообщается, что 60-летний Игорь Николаев доставлен в ту же больницу в московском поселке Коммунарка, что и певец Лев Лещенко, у которого подтвердился COVID-19.

О том, что Игорь Николаев доставлен в больницу с подозрением на коронавирус, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на росСМИ. Кроме того, по информации СМИ, предварительно у Игоря Николаева диагностирован COVID-19. Вероятно, положительный результат показал экспресс-тест, теперь медики ожидают результаты ПЦР-теста.

Данные о самочувствии Игоря Николаева, как и том, в каком состоянии он был госпитализирован – отсутствуют.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Игорь Николаев коронавирус
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