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Игорь Николаев в больнице с подозрением на коронавирус: жена артиста сделала заявление

Музыкант ждет результатов анализа

Валерия Ильченко
Сегодня, 11:51

26 марта стало известно о госпитализации российского певца и композитора Игоря Николаева с подозрением на коронавирус. По информации СМИ, предварительно у Игоря Николаева диагностирован COVID-19. Вероятно, положительный результат показал экспресс-тест, теперь медики ожидают результаты ПЦР-теста.

А сегодня, 27 марта, супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова сделала заявление на своей странице в Instagram. Женщина обратилась к поклонникам и журналистам с просьбой не беспокоить вопросами о состоянии артиста, так как пока они сами в ожидании точного диагноза.

Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой
Игорь Николаев с женой Юлией Проскуряковой
Фото: instagram.com/uliaveronika

"Дорогие друзья, коллеги и очень неравнодушные СМИ! Пожалуйста, успокойтесь! Перестаньте нам названивать и написывать, дайте возможность отдохнуть, сосредоточиться и все узнать! Если вы действительно так переживаете, просто подождите и не дергайте нас! Отвечать каждому переживающему, а вас ооочень много, сейчас нет сил и времени и наше внимание сосредоточено на здоровье! Умоляю! Проявите такт и дайте нам возможность выдохнуть и вздохнуть! Не названивайте Игорю, пожалуйста, ему сейчас нужно отдыхать и не нервничать и ждать результатов анализа! До официального диагноза мы никакой информации никому давать не будем, ни я , ни наш директор никто из нашей семьи! Спасибо за понимание! Берегите себя!", – написала Юлия Проскурякова.

Смотрите также видео о звездах, которые заразились коронавирусом:

Отметим, ранее сообщалось, что результаты теста Игоря Николаева на коронавирус будут известны в течение двух дней.

Напомним также, у известного российского певца Льва Лещенко подтвердился коронавирус. Стало известно, как Лев Лещенко чувствует себя сейчас.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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