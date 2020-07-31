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Илон Маск и Эмбер Херд судились из-за замороженных эмбрионов

Сегодня, 16:40

Об этом сообщила подруга матери Херд

Известная американская актриса Эмбер Херд и ее бывший возлюбленный, знаменитый предприниматель Илон Маск были вовлечены в судебное разбирательство из-за замороженных эмбрионов, которые пара оставила на будущее, сообщает Mirror.

В документах, которые получило издание, сообщается, что Дженнифер Хауэлл – приятельница сестры Херд и матери актрисы – Пейдж (она умерла в мае этого года), рассказала, что Маск ранее подавал в суд на актрису.

"Маск подавал в суд на Эмбер, чтобы установить права на замороженных эмбрионов, которые они с Херд оставили на будущее, когда были вместе. Илон хотел уничтожить их, а Эмбер пыталась их спасти, чтобы потом родить ребенка. Пейдж сказала мне, что Джонни Депп (актер и бывший супруг Эмбер Херд) был ангелом по сравнению с Илоном Маском", – рассказала Хауэлл.

Фото: Getty Images

Джонни Депп представил суду 87 видео, на которых его бывшая жена Эмбер Херд бьет актера – смотрите видео:

Напомним, Джонни Депп рассказал, что у его экс-жены и Илона Маска был интим втроем. Ранее Илон Маск предлагал Эмбер Херд круглосуточную защиту.

Ранее мы также сообщали, что экс-супруги Эмбер Херд и Джонни Депп, чей скандальный развод до сих пор вспоминают поклонники и СМИ, не могут уладить отношения и спустя три года после расставания. Пара снова встретилась в суде. Теперь 57-летний Депп выступает с делом о клевете на суде против издателя британского таблоида The Sun. Ранее в материалах этого издания сообщалось, что Джонни неоднократно избивал Эмбер, будучи с ней в браке.

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