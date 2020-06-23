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Илон Маск показал крошечного сына на видео

Сегодня, 11:11

Трогательные кадры опубликовала в сети мама главы Tesla и SpaceX

В сети появилось видео, где Илон Маск забавляется с маленьким сыном. Напомним, что в начале мая у 48-летнего главы Tesla и SpaceX и 32-летней певицы Граймс родился первенец.

В Instagram мать известного предпринимателя Мэй Маск опубликовала трогательный ролик.

На кадрах видно, как Маск держит сына на руках и разговаривает с ним. "Привет, малыш Икс. Это говорит твой папа", – обращается к сыну Маск. Ребенок при этом заинтересованно смотрит на Илона.

INSTAGRAM

"Илон и Икс", – говорится в подписи к видео.

Напомним, что Граймс и Илон назвали сына "X Æ A-12 Маск". Молодая мама объяснила значение имени своего первенца так: X означает "неизвестную переменную", Æ — это ее "эльфийское написание Ai" (что значит любовь и/или искусственный интеллект), A-12 — относится к самолету, который является "предшественником SR-17" (их любимого самолета). Буква А также относится к "Архангелу" – ее любимой песне.

Подробнее о том, как Илон Маск и Граймс стали родителями, смотрите в сюжете:

Первой супругой Илона Маска стала канадская писательница Джастин Маск. Она родила от Илона пятерых сыновей: Дамиана, Ксавьера, Кайя, Гриффина и Саксона. Спустя 8 лет брака семья распалась.

Недавно Илон Маск прокомментировал скандал о его интиме с Эмбер Херд и Карой Делевинь.

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