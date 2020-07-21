Илон Маск показал новое фото с двухмесячным сыном

Глава Tesla и Space X снова порадовал поклонников свежим снимком с малышом

48-летний предприниматель, глава Tesla и Space X Илон Маск, который в мае этого года в шестой раз стал папой, порадовал Сеть новым снимком с сыном от певицы Граймс.

В своем Twitter-аккаунте Маск разместил снимок, на котором держит мальчика на руках. Предприниматель также добавил подпись к фото на немецком языке.

"Ребенок еще не умеет пользоваться ложкой", – подписал снимок Илон.

Илон Маск с сыном Фото: twitter.com/elonmusk

Напомним, что Граймс и Илон назвали сына "X Æ A-12 Маск". Молодая мама объяснила значение имени своего первенца так: X означает "неизвестную переменную", Æ — это ее "эльфийское написание Ai" (что значит любовь и/или искусственный интеллект), A-12 — относится к самолету, который является "предшественником SR-17" (их любимого самолета). Буква А также относится к "Архангелу" – ее любимой песне.

Первой супругой Илона Маска стала канадская писательница Джастин Маск. Она родила от Илона пятерых сыновей: Дамиана, Ксавьера, Кайя, Гриффина и Саксона. Спустя восемь лет брака семья распалась.

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