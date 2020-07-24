Илон Маск предлагал Эмбер Херд круглосуточную защиту: в суде зачитали тайную переписку актрисы и миллиардера

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Судебные разбирательства между Эмбер Херд и ее бывшим супругом Джонни Деппом остаются на слуху уже который день. На этот раз появилась информация о том, что предполагаемый любовник актрисы – миллиардер Илон Маск – предлагал ей защиту и охрану.

Напомним, что ранее Джонни Депп рассказал, что у его экс-жены и Илона Маска был интим втроем. Звезда "Пиратов Карибского моря" утверждает, что еще до развода в конце 2016 года в пентхаусе актера у Эмбер был интим втроем с Илоном Маском и знаменитой британской моделью Карой Делевинь. Такую информацию он получил от близкой подруги Эмбер Херд.

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В Верховном суде Лондона на очередном заседании по делу Херд и Деппа зачитали личную переписку актрисы с Илоном Маском. Об этом пишет Insider.

Якобы Маск предлагал Эмбер круглосуточную охрану и говорил, что она ему очень нравится.

"Предложение останется в силе, даже если ты никогда не захочешь увидеть меня снова… Во всяком случае, извини. Это важно только потому, что ты мне очень нравишься", – говорилось в сообщении Маска, которое он отправил Херд уже после ее расставания с Деппом.

Кроме того, на суде была продемонстрирована видеозапись с еще одним предполагаемым любовником Эмбер – актером Джейсом Франко. Знаменитости встретилась неподалеку от апартаментов Деппа, когда последнего не было дома.

Напомним, что ранее Илон Маск прокомментировал скандал о его интиме с Эмбер Херд и Карой Делевинь.

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