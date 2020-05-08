Илон Маск объяснил, как произносится необычное имя шестого сына

Основатель SpaceX признался, что имя выбирала его избранница

4 мая основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в шестой раз стал отцом. Его избранница, канадская певица Граймс родила сына. О пополнении в семье Илон сообщил на своей официальной странице в Twitter и сразу же показал лицо малыша. Но не это привлекло внимание поклонников, а имя ребенка – X Æ A-12 Маск. Сначала общество восприняло это как шутку новоиспеченного отца, но когда Граймс пояснила значение на своей странице в Twitter, пользователи убедились, что это реальное имя мальчика.

Илон Маск стал отцом в шестой раз Фото: twitter.com/elonmusk

Позже адвокат Илона Маска заявил, что новоиспеченным родителям не удастся официально зарегистрировать имя ребенка из-за американского закона. Дело в том, что по законам штата в имени ребенка должны содержаться только буквы английского алфавита. Пока миллиардер никак не прокомментировал заявление адвоката, но наконец-то рассказал, как следует произносить имя малыша.

"X просто произносится как буква "икс", Æ — как "эш". A-12 было моим вкладом. "Архангел-12" — предшественник SR-71, это самый крутой самолет на свете", — рассказал Маск в подкасте Джо Рогана.

Более подробно о рождении шестого сына Илона Маска смотрите в сюжете:

По-русски это может звучать как Икс Эш Эй Твелв. Также Илон признался, что имя выбирала его возлюбленная. Также изобретатель добавил, что сейчас стал ценить отцовство еще больше: "На самом деле я думаю, что лучше иметь ребенка, когда ты старше. Я ценю это еще больше. Дети удивительны. Это просто здорово!".

Ранее сама Граймс сообщила, что ее первенец сможет выбрать себе гендер самостоятельно. Об этом она рассказала также в социальной сети.

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