Девушка Илона Маска объяснила значение необычного имени их новорожденного сына

Родители назвали малыша X Æ A-12 Маск

4 мая основатель SpaceX и Tesla Илон Маск в шестой раз стал отцом. Его избранница, канадская певица Граймс (Клэр Буше) родила первенца. О пополнении в семье Илон сообщил на своей официальное странице в Twitter. Ко всему американский миллиардер написал загадочное имя ребенка "X Æ A-12 Маск". Но пользователи восприняли это как шутку новоиспеченного отца.

Илон Маск стал отцом в шестой раз Фото: twitter.com/elonmusk

Однако, похоже, что шутить Маск со своей возлюбленной не собираются. Певица Граймс опубликовала в Twitter пост, в котором объяснила значение имени сына.

По словам Граймс, X означает "неизвестную переменную", Æ — это ее "эльфийское написание Ai" (что значит любовь и/или искусственный интеллект), A-12 — относится к самолету, который является "предшественником SR-17" (их любимого самолета). Буква А также относится к "Архангелу" – ее любимой песне.

"Никакого оружия, никаких средств обороны, только скорость. Великий в бою, но не жестокий", – написала новоиспеченная мама.

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Отметим, что первая супруга бизнесмена, канадская писательница Джастин Маск, родила от Илона пятерых сыновей: Дамиана, Ксавьера, Кайя, Гриффина и Саксона. Спустя 8 лет брака семья распалась.

С певицей Илон Маск начал отношения 2 года назад. Сразу после расставания с актрисой Эмбер Херд он появился на красной дорожке Met Gala с экстравагантной Граймс. Но жениться они пока не торопятся.

Ранее сама Граймс сообщила, что ее первенец сможет выбрать себе гендер самостоятельно. Об этом она рассказала также в социальной сети.

Ранее мы также писали, что возлюбленная Илона Маска опубликовала необычный снимок "прозрачного" живота.

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