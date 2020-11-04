Илона Гвоздева показала фигуру спустя три недели после родов и рассказала, как будет восстанавливаться
Танцовщица рассекретила свой вес
В начале октября Илона Гвоздева стала мамой во второй раз. Танцовщица показала фигуру спустя три недели после родов и рассказала, как будет возвращаться в прежнюю форму.
В Instastories победительница шоу "Танці з зірками-2018" опубликовала несколько коротких видео из танцевального зала, в которых продемонстрировала, как она выглядит сейчас.
По словам Илоны, она недовольна своими руками, ногами, попой и талией. Сейчас хореограф весит 62 килограмма.
"...грудь это пока то, что меня очень устраивает в сегодняшнем моем телосложении. Так что будем бороться и убирать бока, бедра, ноги, восстанавливать ягодицы и пресс", – прокомментировала Гвоздева.
Тем не менее, звездная мама не нагружает себя тренировками, а только занимается с детьми в танцевальном зале по часу в день.
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Напомним, что Илона Гвоздева родила сына. У знаменитости также есть старшая дочь, которую зовут Валерия.
Подробнее о родах Илоны Гвоздевой смотрите в сюжете:
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