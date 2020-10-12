Илона Гвоздева показала первое фото новорожденного сына
Украинская танцовщица стала мамой во второй раз
Илона Гвоздева в минувшее воскресенье стала мамой во второй раз. Хореограф и участница "Танців з зірками" родила мальчика, которого назвали Домиником. На своей странице в Instagram звездная мама поделилась первой фотографией новорожденного.
Мальчик родился 11 октября в 18:25. Его вес составил 3040 гр, а рост – 52 см. В кадре – маленькая детская ручка, которая держится за палец взрослой руки, вероятно, Илоны.
Илона Гвоздева рожала в одном из частных роддомов Киева, где ее поддерживали подруги и муж.
"Девочки, рекомендую в партнерские роды брать не мужей или мам, а подруг – 100% успех", – написала в посте знаменитость.
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Напомним, что Илона Гвоздева и ее супруг – бизнесмен Иван Хомячук также воспитывают четырехлетнюю дочь Рию.
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