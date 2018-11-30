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Илона Гвоздева показала первые репетиции с Игорем Ласточкиным – смешное видео

Победителям "Танцев со звездами" не сразу дались поддержки и трюки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:06
Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/tanci1plus1
Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/tanci1plus1

Хореограф Илона Гвоздева и шоумен Игорь Ласточкин в прошлое воскресенье, 25 ноября, одержали победу на проекте "Танцы со звездами". Однако, чтобы выиграть на шоу, паре пришлось много и усердно трудиться.

На странице в Instagram Говздева запостила видео первых репетиций с Ласточкиным. "Вот так весело проходили наши первые танцевальные занятия. Дальше – больше", – прокомментировала ролики Илона.

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Также танцовщица показала, как Игорь учился делать поддержки и трюки. По началу у него это выходило очень смешно. Однако, как отмечали судьи проекта, с каждым эфиром Ласточкин делал все большие успехи. Шоумена называли темной лошадкой "Танцев со звездами".

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Отметим, что в финале проекта за победу сражались Иракли Макацария и Яна Заец, Леся Никитюк и Макс Ежов, Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Как пара шла к победе в финале и с какими номерами выступила, вы можете увидеть в нашем материале.

Помимо этого, ранее мы писали о том, как состоялся грандиозный финал "Танцев со звездами". Тогда на шоу вернулся Владимир Зеленский и впервые после рождения сына на паркет вышла Алена Шоптенко.

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танцы со звездами Игорь Ласточкин
Источник: "Сегодня"
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