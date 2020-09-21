Илона Гвоздева рассказала, какое необычное имя выбрала для своего ребенка

Танцовщица готовится стать мамой совсем скоро

Хореограф и участница проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева готовится во второй раз стать мамой. На последних сроках беременности она поделилась, какое необычное имя выбрала для своего ребенка.

Известно, что у Илоны и ее мужа появится сын. Пара также воспитывает пятилетнюю дочку, которой уже сообщили, что у нее будет братик.

Так, по словам звездной мамы, имя у малыша будет весьма необычное – Доминик. В интервью с Катей Осадчей, опубликованном в YouTube, Илона объяснила свой выбор:

"Не только потому, что мы зачали этого ребенка в Доминиканской Республике на отдыхе, но и потому, что его любимый фильм – "Форсаж". Иван хочет, чтобы его сын был гонщиком, это для него очень важно. У нас первая доченька Рия, теперь будет Ник. Будет Доминик Иванович. Фамилия и отчество не очень хороши, но имя крутое".

Гвоздева добавила, что выбрала родильный дом, где будет рожать мальчика, и даже успела обустроить детскую комнату.

Ранее стало известно, что певец Ашер и его девушка готовятся стать родителями.

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