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Илона Гвоздева во второй раз стала мамой. У танцовщицы родился мальчик

Сегодня, 22:01

Хореограф поделилась фотографией из роддома

32-летняя танцовщица и хореограф Илона Гвоздева родила сына. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram в воскресенье, 11 октября.

В сторис участница "Танців з зірками" опубликовала фотографию с биркой, на которой написаны дата и время рождения малыша – 11.10.2020, 18:25.

Фото: instagram.com/stories/ilonagvozdeva

Имя для мальчика Илона и ее супруг Иван выбрали давно – Доминик. Хореограф призналась, что малыш был зачат в Доминиканской Республике. Но это не единственная причина такого выбора имени. Оказывается, Илона с супругом – большие поклонники фильма "Форсаж", где главного героя в исполнении Вина Дизеля зовут Доминик.

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Для пары мальчик стал вторым ребенком – у Илоны и Ивана есть старшая дочь, которую зовут Валерия.

Илона Гвоздева с мужем и дочкой
Илона Гвоздева с мужем и дочкой
Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Отметим, что в течение всей беременности Илона вела довольно активный образ жизни. Девушка даже успела принять участие в шоу "Танці з зірками", за что ее многие успели раскритиковать.

Илона не обращала внимания на хейтеров, и не раз объясняла, что такие физические нагрузки не могли нанести вред ни ей, ни малышу.

Напомним, беременная Илона Гвоздева обнажилась перед камерой. Ранее Илона Гвоздева рассказала, как узнала о беременности.

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