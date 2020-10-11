Илона Гвоздева во второй раз стала мамой. У танцовщицы родился мальчик
Хореограф поделилась фотографией из роддома
32-летняя танцовщица и хореограф Илона Гвоздева родила сына. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram в воскресенье, 11 октября.
В сторис участница "Танців з зірками" опубликовала фотографию с биркой, на которой написаны дата и время рождения малыша – 11.10.2020, 18:25.
Имя для мальчика Илона и ее супруг Иван выбрали давно – Доминик. Хореограф призналась, что малыш был зачат в Доминиканской Республике. Но это не единственная причина такого выбора имени. Оказывается, Илона с супругом – большие поклонники фильма "Форсаж", где главного героя в исполнении Вина Дизеля зовут Доминик.
Для пары мальчик стал вторым ребенком – у Илоны и Ивана есть старшая дочь, которую зовут Валерия.
Отметим, что в течение всей беременности Илона вела довольно активный образ жизни. Девушка даже успела принять участие в шоу "Танці з зірками", за что ее многие успели раскритиковать.
Илона не обращала внимания на хейтеров, и не раз объясняла, что такие физические нагрузки не могли нанести вред ни ей, ни малышу.
Напомним, беременная Илона Гвоздева обнажилась перед камерой. Ранее Илона Гвоздева рассказала, как узнала о беременности.
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